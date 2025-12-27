CalendarioSecciones

Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Reino Unido (United Kingdom Consumer Price Index (CPI))

País:
Reino Unido
GBP, Libra esterlina
Fuente:
Intituto Nacional de Estadística (Office for National Statistics)
Sector:
Precios
Baja 139.3
139.3
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
139.3
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mide el cambio en los precios de los bienes y servicios desde la perspectiva del consumidor, en el mes especificado con respecto al mismo mes del año anterior. El índice evalúa una cesta de varios grupos de bienes y servicios que representan la mayor parte de los gastos de los hogares. El IPC es uno de los indicadores clave del sentimiento del consumidor y la inflación nacional. El crecimiento del IPC puede considerarse positivo para las cotizaciones de la libra.

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
sept 2025
139.3
139.3
jul 2025
139.0
138.9
jun 2025
138.9
138.4
feb 2025
136.0
135.4
dic 2024
135.6
135.1
nov 2024
135.1
135.0
oct 2024
135.0
134.2
sept 2024
134.2
134.3
ago 2024
134.3
133.8
jul 2024
133.8
134.1
jun 2024
134.1
133.9
may 2024
133.9
133.5
abr 2024
133.5
133.0
mar 2024
133.0
132.3
feb 2024
132.3
131.5
ene 2024
131.5
132.2
dic 2023
132.2
131.7
nov 2023
131.7
132.0
oct 2023
132.0
132.0
sept 2023
132.0
131.3
ago 2023
131.3
130.9
jul 2023
130.9
131.5
jun 2023
131.5
131.3
may 2023
131.3
130.4
abr 2023
130.4
128.9
mar 2023
128.9
127.9
feb 2023
127.9
126.4
ene 2023
126.4
127.2
dic 2022
127.2
126.7
nov 2022
126.7
126.2
oct 2022
126.2
123.8
sept 2022
123.8
123.1
ago 2022
123.1
122.5
jul 2022
122.5
121.8
jun 2022
121.8
120.8
may 2022
120.8
120.0
abr 2022
120.0
117.1
mar 2022
117.1
115.8
feb 2022
115.8
114.9
ene 2022
114.9
115.1
dic 2021
115.1
114.5
nov 2021
114.5
113.6
oct 2021
113.6
112.4
sept 2021
112.4
112.1
ago 2021
112.1
111.3
jul 2021
111.3
111.3
jun 2021
111.3
110.8
may 2021
110.8
110.1
abr 2021
110.1
109.4
mar 2021
109.4
109.1
123
