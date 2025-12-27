CalendarioSecciones

Sueldo Medio Semanal en el Reino Unido, pago regular (excl. bonificaciones) a/a (United Kingdom Average Weekly Earnings, Regular Pay (excl. Bonuses) y/y)

País:
Reino Unido
GBP, Libra esterlina
Fuente:
Intituto Nacional de Estadística (Office for National Statistics)
Sector:
Laboral
Baja 4.7% 4.1%
4.8%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
El Sueldo Medio Semenal, Pagos Regulares, excl. bonificaciones a/a refleja el cambio en el sueldo medio semanal en los últimos tres meses en comparación con el mismo periodo del año anterior. Se considera el principal indicador de los cambios a corto plazo en los sueldos en el Reino Unido.

El indicador se calcula usando una encuesta realizada a 9,000 empresas, que emplean a 13.8 millones de personas. La encuesta abarca información sobre la suma total de los salarios en cada empresa y el número de empleados que han recibido salarios en el periodo reportado. El Sueldo Medio Semenal se calcula usando estos datos (la cantidad se divide por el número de empleados). El cálculo no incluye a autónomos, fuerzas armadas y aprendices apoyados por el gobierno.

Las bonificaciones no se incluyen en el cálculo del indicador. Este es el monto promedio pagado a los empleados de las empresas británicas por semana a cambio del trabajo realizado, antes de los impuestos y otras deducciones. La cifra no incluye los ingresos no relacionados con el trabajo, los beneficios en especie o los atrasos salariales. La versión completa del informe incluye los valores nominales (no ajustados según la inflación) y reales (ajustados según la inflación).

El indicador no puede considerarse una medida pura del aumento o la disminución de los salarios, ya que no tiene en cuenta el cambio en la participación de la fuerza de trabajo a tiempo parcial o el cambio en la estructura de la fuerza de trabajo.

El índice de sueldo semanal es uno de los indicadores avanzados de la inflación y la actividad del consumidor. Por lo tanto, el aumento del indicador puede tener un efecto positivo en la libra esterlina.

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
ago 2025
4.7%
4.1%
4.8%
may 2025
5.0%
4.5%
5.3%
abr 2025
5.2%
6.1%
5.5%
ene 2025
5.9%
6.2%
5.9%
dic 2024
5.9%
5.6%
5.6%
oct 2024
5.2%
5.1%
4.9%
sept 2024
4.8%
5.3%
4.9%
ago 2024
4.9%
5.1%
jul 2024
5.1%
5.4%
jun 2024
5.4%
5.3%
5.8%
may 2024
5.7%
6.0%
abr 2024
6.0%
5.9%
6.0%
mar 2024
6.0%
6.0%
feb 2024
6.0%
6.8%
6.1%
ene 2024
6.1%
5.8%
6.2%
dic 2023
6.2%
6.0%
6.7%
nov 2023
6.6%
7.1%
7.2%
oct 2023
7.3%
7.1%
7.8%
sept 2023
7.7%
8.3%
7.9%
ago 2023
7.8%
8.3%
7.9%
jul 2023
7.8%
7.8%
7.8%
jun 2023
7.8%
7.6%
7.5%
may 2023
7.3%
7.2%
7.3%
abr 2023
7.2%
7.0%
6.8%
mar 2023
6.7%
6.8%
6.6%
feb 2023
6.6%
6.2%
6.6%
ene 2023
6.5%
6.8%
6.7%
dic 2022
6.7%
6.2%
6.5%
nov 2022
6.4%
6.6%
6.1%
oct 2022
6.1%
5.7%
5.8%
sept 2022
5.7%
5.0%
5.5%
ago 2022
5.4%
5.2%
5.2%
jul 2022
5.2%
5.2%
4.7%
jun 2022
4.7%
4.4%
4.4%
may 2022
4.3%
4.1%
4.2%
abr 2022
4.2%
3.7%
4.2%
mar 2022
4.2%
3.5%
4.1%
feb 2022
4.0%
3.7%
3.8%
ene 2022
3.8%
4.1%
3.7%
dic 2021
3.7%
4.0%
3.8%
nov 2021
3.8%
4.3%
4.3%
oct 2021
4.3%
4.4%
5.0%
sept 2021
4.9%
5.5%
6.0%
ago 2021
6.0%
6.3%
6.8%
jul 2021
6.8%
7.1%
7.3%
jun 2021
7.4%
6.9%
6.6%
may 2021
6.6%
6.1%
5.7%
abr 2021
5.6%
5.1%
4.6%
mar 2021
4.6%
4.7%
4.4%
feb 2021
4.4%
3.9%
4.3%
