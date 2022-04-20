GOLD, Gold und XAUUSD
Hallo!
Ist Gold bei 1130 einen Kauf wert?
Hallo!
Ist Gold bei 1130 einen Kauf wert?
Natürlich
Auf welchen Wert sollte der Gewinn festgelegt werden?
Nachfüllen
wird es sowieso nach rechts gehen.
sind nur Programmierer hier?
Gibt es überhaupt keinen Handel?
Wie hoch ist der Preis für den Ausstieg aus einer Position?
Ich habe die Position bei 1140,8 geschlossen, weil ich denke, dass 3640% p.a. ein recht anständiger Gewinn sind.
Herzlichen Glückwunsch!
Ich komme an der Börse nicht gut zurecht - es scheint, dass viele Dinge aus dem Forex-Bereich dort nicht funktionieren - zum Beispiel passieren wilde Trends ohne Pullbacks.
Ich habe die Frage ursprünglich aus mehreren Gründen gestellt.
1. Der Goldpreis ist seit einigen Jahren rückläufig, da die Kosten für den Abbau und die Veredelung (bis zu 99,99 %) aus verschiedenen Quellen
ist definiert als $1.000 - $1.100 pro Feinunze.
Die Frage scheint zu lauten: "Wo soll ich als nächstes hinfallen?"
2. Aber wenn man sich den USD_INDEX ansieht, ist es nicht schwer, seinen starken Trend und sein Aufwärtspotenzial zu erkennen, insbesondere
große Erwartungen an Trumps Äußerungen über das Wachstum der US-Wirtschaft, die vollständige Niederlage des Nahen Ostens und die Blockade Europas.
3. Gold-Statistiken
Heute werden 46 % der weltweiten Goldkäufe für Anlagezwecke (36 %) und als staatliche Reserve (10 %) getätigt,
Und 34 % des weltweit vorhandenen Goldes sind totes Gewicht.
Das bedeutet, dass ein Ende der Investitionen in Gold die Nachfrage nach Gold um die Hälfte reduziert,
und der Verkauf von Anlagereserven könnte den Marktbedarf über viele Jahre hinweg decken.
Aber das ist noch nicht alles: 37 % des verbrauchten Goldes wird nicht abgebaut, sondern durch Recycling gewonnen.
(Die Kosten für recyceltes Gold liegen heute nicht über 600-650 $ pro Unze)
Es zeigt sich also, dass die Höhe des Goldes, das nach unten "rutscht", weit über seine Produktionskosten hinausgeht.
Ich persönlich denke, dass der Preis zwischen $750 und $800 pro Feinunze liegt.
Was ist Ihre Meinung?
