GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 29
Sie haben wahrscheinlich Recht, dass 2020 eine sehr angemessene Zahl ist.
Ein wenig verkauft bei 4370 Rubel pro Gramm, Geld benötigt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, sie wird weiter steigen. Konsolidierung für ein paar Wochen.
Meiner Meinung nach wird es eine Korrektur geben. Mittwoch 21:00
Die Nachricht ist bereits veraltet, aber interessant.
In der letzten Krise gab es auch Gerüchte über vergoldete Wolfram ) Der Schwanz wedelt mit dem Hund))
Ich frage mich also, ob das Gold überhaupt da war oder ob es gestohlen wurde - wo es überhaupt gekauft wurde...
Vor nicht allzu langer Zeit wurde in China ein pensionierter hoher Polizeibeamter verhaftet. In seinem Keller hatte er Hunderte von Kilos, wenn nicht gar Tonnen (ich weiß es nicht mehr) Gold in Form von Bankbarren. Der Wert ist vergleichbar mit dem BIP kleiner europäischer Länder.
Meiner Meinung nach steht eine Korrektur bevor. Mittwoch 21:00
Woher stammen diese Daten? Wird jemand verkaufen?
Nach der letzten Sitzung (10. Juni) gab es eine Korrektur von etwa 3 %. Dann werden die Szenarien wolkig
Es ist bereits 22, erklären Sie, warum sie eine Korrektur bei 21 erwartet haben?
Nicht eine Korrektur um 21 Uhr, sondern die Veröffentlichung der Ergebnisse der Fed-Sitzung, auf die Gold reagiert.
Nach den Ergebnissen gibt es keinen Grund, dass Gold fällt, sondern nur, dass es steigt