GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 88
Angebot für XAUAUD
Gold-Futures ebenfalls im Kauf seit letzter Woche - ich möchte auch ungefähr den gleichen Platz anvisierenobwohl der Eingang nicht so schön ist - ein bisschen höher
Das NEM-Aktiengeschäft ist ein Goldminenunternehmen
Ich bin oben auf Futures und xauusd als auch bei 1794,00
Ich frage mich, ob es bei den Fundamentaldaten ein Signal gibt, was gestiegen ist. https://www.mql5.com/ru/forum/385255/page35
Hat jemand etwas gesagt - hat jemand etwas getan in der Welt?
Hallo!
Lohnt es sich, Gold bei 1130 zu kaufen?
XAU\USD-H1 Kauft auf und erholt sich daher auf ca. 1810,00 --- nun, mit dem Ziel 1840,40
Ich glaube, sie steigt vor der Inflation.
GDX-ETF Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die in den Sektoren Rohstoffe, Metalle, Gold und Silber tätig sind.
Das XAUGBP-Geschäft
XAU\USD-H4 wird wahrscheinlich wieder auf 1820,00 steigen. Es ist zu früh, um etwas zu überstürzen. - 1831,14 hält den Kurs vorerst oben, sobald der Kurs tiefer fällt, kann ein Abprallen nach unten in Betracht gezogen werden.
Wenn der Preis niedrig bleibt und der Markt kurz davor ist, in den Markt einzusteigen, kann der Preis auf 1831 ,14 fallen, um einen Pullback mit geringen Verlusten zu verhindern.
Im Allgemeinen wird der Preis bei 1831,14 ein Tänzchen wagen, und wer die Nerven hat - kurz gesagt, es ist ein Betrug.