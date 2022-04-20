GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 91
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Kurzum - haben Sie eine Idee?
die Idee ist eine Korrektur, kein Trend)
die Idee ist eine Korrektur, kein Trend)
+++
Morgens Gold kaufen!
+++
Morgens Gold kaufen!
Vergeblich
Vergeblich
Neulich habe ich bereits im Laufe des Tages verkauft.
Es war eine kleine, freche, freche Intraday-Spekulation :)
.
Lang ist eher ein lang.
und hier ist ein anderes Bild.
Analyse zu Gold:
Die aktuelle Situation ist flach (die Indikatoren sind in verschiedenen Richtungen)... Und so können Sie in einem Kanal arbeiten, von Grenze zu Grenze..., oder Scalping...
Die beste Option - außerhalb des Marktes, um für die Umkehrung der ALLE Indikatoren in eine Richtung warten ... Es ist viel zuverlässiger.
XAUUSDH2 Ziel 1955,76