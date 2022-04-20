GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 18
Können wir ein Thema eröffnen - Aktien - Prognosen und Trends ?
ein wenig zu früh für einen Kauf. 1520 ist zu ehrgeizig. 21-22 können wir wieder verkaufen.
1553,3 :)
3 Monate später und bereits 1586
Denken Sie nicht daran, jetzt Gold zu kaufen!
Alles ist zusammengebrochen, die Leute gehen in Bargeld, der Dollar-Index steigt vor Ihren Augen,
und der Goldpreis wird morgen sinken.
Und zwar von allen Märkten.
Ihre Worte sind weise!
Ich habe am 11.03.2020 Gold gekauft, auch wenn es gar nicht mein Instrument ist. Ich kaufte es törichterweise, und dann dachte ich, dass dies die erste Phase der Krise ist, in der Vermögenswerte verkauft und Geld angehäuft werden, und in der zweiten Phase nach "risikofreien" Vermögenswerten wie Gold gesucht wird.
Sagen Sie mir, wird das endgültige Finanzergebnis bei Börsenschluss zwischen 10:00 und 13:30 Uhr auf der aktuellen Indexnotierung berechnet, oder wird es im Clearing um 14:00 Uhr auf der damaligen Notierung berechnet?
Alle endgültigen Abrechnungen werden bei der Abendabrechnung vorgenommen (18-59)
Im MT5 ist eine Korrektur am Folgetag möglich.
Auch wenn sich die Amerikaner von der Flaute erholen
Ich verzichte auf den Kauf von Gold, da der Dollar-Index weiter steigt.
Am Montag um 15.00 Uhr (aktiver Handelsbeginn in den USA) sollten Sie den (USD_INDEX) beobachten, ein guter Einstieg in den Long könnte möglich sein.