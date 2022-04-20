GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 80

Kaufen Sie wieder?
 
Serqey Nikitin:

Analyse zu H3 :

Die Tendenz ist natürlich steigend...

Aber im Moment - Rückzug.

Optimale Lösung - vorerst - raus aus dem Markt... Warten, bis ALLE Indikatoren in eine Richtung drehen, auch der 1-Stunden-Chart...

Es gibt keine Anzeichen für einen Trend in Ihrem Diagramm. Konsolidierung im Moment). Wir wissen nicht, wohin sich das Schicksal wenden wird.

 
Das ist richtig... Ein Rückschlag könnte zu einem neuen Trend führen. Aber das kommt nicht oft vor...

Genau für solche Situationen müssen Sie warten (aus dem Markt), bis die Bestätigung auf anderen Charts...

"Gott beschützt die Wohlhabenden, aber nicht die Wohlhabenden..." ("Gott beschützt die Wohlhabenden"). (Volksweisheit).

 
Der Preis könnte überall hingehen, aber ich denke zu kurz
 
Mikhail Simakov:
Der Preis könnte überall liegen, aber ich denke, er ist zu niedrig.
Wozu die Eile? Gibt es irgendwo ein Gedränge?
 

Analyse:

Während der Trend nach oben zeigt...

Um eine Entscheidung zu treffen, brauchen wir absolute Klarheit: eine Umkehrung ALLER Indikatoren in EINE Richtung...

[Gelöscht]  

sozusagen bereit, 1840 zu kneifen - und von dort zu den oberen Ebenen

XAUUSDH4

Mit diesen Umkehrungen sollte es schnell gehen, um 1840 aufzustampfen und zu kneifen.

 
Ich habe es nicht eilig, das ist mir klar, oder besser gesagt, die richtigen Shortsignale sind vorbei. Die Fortsetzung des Long ist nicht in Sicht. Außerdem kann das Instrument in einer solchen Situation so stark fallen, dass keine Eile geboten ist.
P.s. Aber ich habe mich schon so oft geirrt ...)
 
Wenn der Markt WIRKLICH in Bewegung ist, dann erst in drei Stunden... und man darf nicht zu spät kommen...

Der Hauptfehler ist, einen starken Pullback mit einem Trend zu verwechseln... Schauen Sie sich den 12-Stunden-Chart an und beachten Sie die Anzahl der Pullbacks im letzten Trend... Und diese Pullbacks waren nicht weniger als der aktuelle Trend!

 
Dateien:
Screenshot_20210612-134803.png  130 kb
