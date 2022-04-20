GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 12

Yurii Kostin:
Für mich ist Gold ein angemesseneres Instrument als eine Währung).

Genau dasselbe wie Mais, Schweinefleisch und Yen.

 

Kurz gesagt, ich mache keine Wahrsagerei, ich arbeite situationsabhängig, sehe bestimmte Ereignisse und treffe Entscheidungen. Ich werde versuchen, ein paar Beiträge hier einzustellen, vielleicht ist ja jemand daran interessiert. Ich handele nur mit Futures auf Gold. Ich handle intraday und mittelfristig. Meistens geschieht dies innerhalb der Woche.

Bei der Eröffnung der europäischen Sitzung gab es eine Reihe von Ereignissen, die den Trend für die Intraday-Bewegungen vorgaben. Es gab eine gute Serie von kumulativen Abschlüssen auf Ask (kleine gelbe Rauten) sowie einen Richtungswechsel bei den Intraday-Hochfrequenzgeschäften. Die kumulativen Transaktionen erfolgten in kleinen Losen, aber in einer Serie. In der gegenwärtigen Situation handelt es sich um eine Netto-Leerverkaufsposition, die mit bestimmten Zielen verbunden ist. Das Ziel liegt bei 1320-1316. Weitere Hz, 1320 sind bereits erfüllt. Wir müssen beobachten und beobachten. Nochmals: Ich rate nicht, ich beobachte die aktuelle Situation und treffe Entscheidungen.

 

Die Korrekturbewegung fand im erwarteten Bereich zwischen 1320 und 1316 statt. Gestern waren die systematischen Geldgeber sehr deutlich und stark und drückten den Kurs in Richtung 1342. Im Laufe des letzten Tages ist der OI für die Futures um 10.000 gestiegen.

Im Moment müssen wir noch warten. Im Großen und Ganzen ist die derzeitige Situation noch lang. Wir müssen abwarten, bis die Stops der Gebote durchbrochen werden und eine Reihe von Brechern zu Shorts, wird es einen Grund für eine weitere Bewegung zu lang geben. Ziele für einen Long-Einstieg liegen im Bereich von 1332-1329.

 

Nach unten in den erwarteten Bereich aufgetreten, gab es keine Trades und Bestätigungen, die wir brauchten. Gehen wir weiter runter. Die Stopps wurden durchbrochen, weit unter dem 8. und 9. März. Es wurden gute Angebote eingeholt. Am Freitag, in der zweiten Hälfte der amerikanischen Börsensitzung, wurde die gesamte Bilanz der Geldgeschäfte ausgeglichen. Leider wird das Gold im Bereich gequetscht. Es hat keinen Sinn, jetzt schon Vorhersagen zu treffen. Gold ist bereit, sich zu bewegen, wir müssen bis zum 21. März warten. Die Zinssätze der Fed und der Verfall von Optionskontrakten am 26. März sind nicht allzu weit entfernt. Das Gold befindet sich im Bereich von 1315-1300 und das Interesse am aktuellen Optionskontrakt ist enorm, aber in letzter Zeit sinkt es zurück und bewegt sich zu anderen Kontrakten, was uns sagt, dass das Wachstum möglich ist, aber nicht vor dem 26. März.

 

Derzeit werden Vorbereitungen getroffen, um die Marke von 1307-1304 zu durchbrechen. Die Systemteilnehmer arbeiten aktiv daran, das aktuelle Tagesminimum zu brechen und weiter zu senken. Eine Abwärtsbewegung ist eine Vorstufe für einen weiteren Anstieg bis in den Bereich 1350-1400. Wir müssen auf die Fed und das Ende des Verfalls der Optionskontrakte warten.

 
Juri, was sind das für "lustige Bilder"? Welchen Zweck verfolgen Sie mit Ihrer Veröffentlichung? Wie interpretieren Sie sie?
 
Alexander Sewastjanow:
Juri, was sind das für "lustige Bilder"? Zu welchem Zweck veröffentlichen Sie sie? Wie interpretieren Sie sie?
Das sind keine lustigen Bilder. Jedes Element dieser Figuren sind Angebote, die einen bestimmten Charakter haben. Ich analysiere sie also, um Entscheidungen über den Einstieg oder Ausstieg aus dem Handel zu treffen. Wenn Sie die aktuelle Situation betrachten, können Sie genau sagen, was im Moment mit dem Symbol geschieht. Nehmen wir die gestrige Entwicklung des Goldpreises. Jemand kann sagen, dass es spontan ist. Vielmehr ist sie das Ergebnis der Vorbereitung. Deshalb veröffentliche ich diese Bilder mit einem kurzen Aktionsplan - vielleicht interessiert sich ja jemand dafür oder ich finde wirklich erfolgreiche Trader, die ich in unseren allgemeinen Chat aufnehmen kann.
 
Ziemlich professionelle Bilder, gut, dass Sie diese Informationen mit uns teilen.
 

der Aufwärtsstart steht bevor, aber noch kein himmlisches Signal für die Seniorenzeit.


Es gibt zwar


 


Zeit zum Kaufen?

