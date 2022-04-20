GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 67

SanAlex:
Schafft er es heute auf 1823,06 oder nicht?

Bei diesem Tempo wird sie es schaffen!!!

 
Александр:

Nun, hier ist STOP!



Ich hätte es nicht kaufen sollen... Es gibt irgendwo ein Fibo-Level beim Preis von 1877, von dem es für 2 Tage abgeprallt ist, jetzt zum unteren Balken des Kanals 1827 irgendwo und weiter weiß ich nicht. wahrscheinlich ein Abprall. Wer weiß, was mit solcher Bewegung verbunden ist?
 
Djbl:
Es scheint ein Nachrichtenfaktor zu sein. Der Dollar ist stärker geworden.
Александр:
Ein sehr aktuelles Thema, das nichts mit Technologie zu tun hat

 
Vitaly Muzichenko:

Technische Vorhersage von heute Morgen

1

 
Алексей Тарабанов:
Das ist nichts Neues, alle Muster wurden bereits gefunden)

 
VVT:

Also gut.

Bei diesem Tempo wird sie es schaffen!!!

Schafft er es auf 1750,97 oder nicht???

Neue Nachrichten über den Impfstoff, Pfizer hatte 90% Erfolg, jetzt 95%.
