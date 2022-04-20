GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 81

Mikhail Simakov

Rockmalerei - "Was ich sehe, singe ich!"...

Man kann sich dort tausend solcher Herrscher ausdenken... und der Trend hält immer noch an...

Fünf Kerzen unten ist genau die gleiche Situation..., und fünf Kerzen unten ist die gleiche... Und Sie wollen mir sagen, dass das letzte Kunstwerk ist WIRKLICH eine Umkehrung?...

 

wie Gold gehandelt werden sollte

webgopnik:

wie man mit Gold handelt

Richtig: Eröffnen Sie eine Position zu Beginn eines Trends und SCHLIESSEN Sie die Position, wenn sich der Trend umkehrt... Das ist alles - keine zusätzlichen Gesten und minimales Risiko.

Und alles andere - das ist aus mangelndem Vertrauen in ihre Fähigkeiten, den Trend zu bestimmen...

webgopnik:

wie man mit Gold handelt

Ja, es sieht so einfach aus, wenn man es im Nachhinein betrachtet!

Serqey Nikitin:

Rockmalerei - "Was ich sehe, singe ich!"...

Zeichnen Sie mindestens ein Falschzeichen in einem Aufwärtstrend(Kreuzung einer geraden Linie, die die letzten beiden Tiefststände auf den Tagesbalken verbindet). Und dieser Herrscher ist nur einer der Faktoren, die
 
Mikhail Simakov:
Behaupten Sie, dass sich der Trend nicht weiter fortsetzen wird... Ihre SUBJEKTIVEN WÜNSCHE können übersprungen werden...
 
Serqey Nikitin:
Ich sage Ihnen, die Karten bestätigen es, und ich habe fünfmal eine Münze geworfen.

 
Ich denke, Gold wird bis zum FOMC oder dem Biden-Putin-Treffen seitwärts tendieren
 
webgopnik:
Ja, ja, und dann, verdammt noch mal.
 

Findet hier der Wettbewerb "Lustige Bilder" statt? :-)



persönliche Meinung - eine Korrektur zu 1880. Wie weit, hängt davon ab, wie genau und wie schnell die Korrektur gehen wird. Und im Allgemeinen ist der Trend abwärts gerichtet (allgemeines "Überschießen" nach oben).

Schade, dass die Ziele außerhalb des zulässigen MM liegen (grau auf dem Bild)

