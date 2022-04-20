GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 81
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Mikhail Simakov:
Screenshot_20210612-134803.png
Rockmalerei - "Was ich sehe, singe ich!"...
Man kann sich dort tausend solcher Herrscher ausdenken... und der Trend hält immer noch an...
Fünf Kerzen unten ist genau die gleiche Situation..., und fünf Kerzen unten ist die gleiche... Und Sie wollen mir sagen, dass das letzte Kunstwerk ist WIRKLICH eine Umkehrung?...
wie Gold gehandelt werden sollte
wie man mit Gold handelt
Richtig: Eröffnen Sie eine Position zu Beginn eines Trends und SCHLIESSEN Sie die Position, wenn sich der Trend umkehrt... Das ist alles - keine zusätzlichen Gesten und minimales Risiko.
Und alles andere - das ist aus mangelndem Vertrauen in ihre Fähigkeiten, den Trend zu bestimmen...
wie man mit Gold handelt
Ja, es sieht so einfach aus, wenn man es im Nachhinein betrachtet!
Rockmalerei - "Was ich sehe, singe ich!"...
Man kann sich dort tausend dieser Herrscher ausdenken... und der Trend hält immer noch an...
Fünf Kerzen unten ist die gleiche Situation..., und fünf Kerzen unten ist die gleiche... Und Sie wollen mir sagen, dass das letzte Kunstwerk eine ECHTE Umkehrung ist?...
Mindestens eine falsche Linie in einem Aufwärtstrend(Kreuzung der Verbindungslinie zwischen den letzten beiden Minima auf den Tagesbalken). Und diese Linie ist nur einer der Faktoren
Argumentieren Sie, dass sich der Trend nicht weiter fortsetzen wird... Ihre SUBJEKTIVEN WEISHEITEN können übergangen werden...
Ich sage Ihnen, die Karten bestätigen es, und ich habe fünfmal eine Münze geworfen.
Ich denke, Gold wird bis zum FOMC oder dem Biden-Putin-Treffen seitwärts tendieren
Findet hier der Wettbewerb "Lustige Bilder" statt? :-)
persönliche Meinung - eine Korrektur zu 1880. Wie weit, hängt davon ab, wie genau und wie schnell die Korrektur gehen wird. Und im Allgemeinen ist der Trend abwärts gerichtet (allgemeines "Überschießen" nach oben).
Schade, dass die Ziele außerhalb des zulässigen MM liegen (grau auf dem Bild)