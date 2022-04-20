GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 55
Aus dem Diagramm geht klar hervor, dass etwas passieren wird und der Preis wahrscheinlich sinken wird.
Der Preis kann nicht endlos wachsen, wie ein Baum muss auch er sich ausruhen.
Das Hoch vom August wurde nicht erreicht. Wohin wird es gehen?
Es ist nicht sehr korrekt, ein Rückblickdiagramm zu zeigen und zu fragen, wohin man gehen soll. Diese Grafik ist von der Gegenwart in die Vergangenheit gerichtet und hat einen Bezugspunkt - den Untergang des Goldstandards.
OK, ich antworte: Wenn wir zum Goldstandard zurückkehren, liegt der Goldpreis in aktuellem Dollar bei 5.000 bis 7.000 Dollar pro Unze, Tendenz steigend.
Ich verstehe, dass dies eine globale Katastrophe ist, aber so ist es.
Sie sind unser Captain Obvious!
Und wenn ich am Rande schreibe, dass der Goldpreis von den Sonnenzyklen und der Silberpreis von den Mondphasen abhängt, würden Sie mir dann glauben?
Natürlich wird der Goldpreis, genau wie jeder andere Rohstoff, einschließlich Währungen, Bitcoins, Indizes usw., in Dollar angegeben. Und natürlich korreliert Gold mit allen anderen mentalen und nicht mentalen Instrumenten der Welt, einschließlich des berüchtigten Dollar-Index. Diese Korrelation ist jedoch sehr schwach und spezifisch. Daher kann man mit Sicherheit sagen, dass der Wert des Goldes in direktem Zusammenhang mit dem Dollar-Index steht.
Aber hier ist das Kuriose, die Verbindung zwischen Sonnenzyklen und einigen historischen Ereignissen kann gefunden werden. (Und auch Marktveranstaltungen).
Natürlich sollten wir nicht auf dem Zaun schreiben (es könnte missverstanden werden))) )
Nein, Gold ist viel höher, wie will Russland dann reich werden, in der Tat, sie haben eine Menge Bargeld dort und drucken und drucken ihre eigenen Süßigkeiten, nicht einmal der Weihnachtsmann hat so viel Süßigkeiten, um es alles zu verpacken, sie wissen nicht, wo sie es investieren, sie sagen, es gibt Hunderte von Milliarden in den Cache ...Bitcoins sind auch keine Option, wenn die Terroristen erst einmal die Datenzentren angreifen, ist alles vorbei... das ist ein zweischneidiges Schwert, Gold ist auch ein Rohstoff für Schmuck, wie können sie es also vom Einzelhandel zu exorbitanten Preisen zurückkaufen...
Aber das Kuriose ist, dass es einen Zusammenhang zwischen den Sonnenzyklen und bestimmten historischen Ereignissen gibt. (Und auch Marktveranstaltungen).
Es ist lange her, dass ich hier gewesen bin . Wollten Sie zum Mars fliegen?
Und meine Vorstellung von der Sonne ist immer noch lebendig).
Die Situation in der Welt will besser sein, denn sie ist viel schlechter.
Bald wird Geld in Hülle und Fülle gedruckt werden, und Edelmetalle werden leicht zu hohen Preisen zu kaufen sein.
Papiere können wertlos werden, und Metall wird seinen Wert behalten. Natürlich nicht das Papiermetall, das die klugen Köpfe dieser Welt geschaffen haben.
Aber hier ist die Neugierde, Länder, die Gold aufgegeben haben ... was ist der zukünftige Trend?
Aber hier ist die Neugierde, Länder, die Gold aufgegeben haben ... was ist der zukünftige Trend?
Der künftige Trend ist so etwas wie eine quadratische Triole. Man kann es sich nicht einmal vorstellen.
