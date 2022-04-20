GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 77

Gold versucht, nach oben zu drehen - etwas zu früh, zunächst bis 1765,92

- Es kann zwar sein, dass die Umkehr bereits begonnen hat - aber das rosa Niveau muss noch erobert werden.

XAUUSDH2 1765,92

Sieht aus, als hätte sie sich heute für 1791,32 entschieden.

XAUUSDH1 1791,32

 

Analyse:

Aktueller Marktzustand: Abwärtstrend, aber vorerst zurückhaltend - ind. 3 auf der positiven Seite...

Perspektive: Vorerst raus aus dem Markt - warten, bis ALLE Indikatoren in eine Richtung drehen...

SanAlex:

Sieht aus, als hätte sie heute beschlossen, auf 1791,32 zu gehen.


Ich war dort und dort - das Schlimme ist, dass ich die gelbe Linie nicht erwischt habe, die mich nach oben bringen sollte.

XAUUSDH2 90

Kann ich sagen, dass wir von hier aus kaufen können und ein Ziel von 1752,81 anstreben?

XAUUSDH2 1752.81

Ich verstehe das nicht! - Warum ist der Indikator auf dem anderen Bild oben - die Punkte stimmen nicht mit diesem Bild überein. Wie kann das sein?

Jetzt habe ich es verstanden - alles stimmt überein, wenn man sich auch das Datum des Monats ansieht.

Ich habe gestern mein Ziel verfehlt, aber heute sollte es da sein.

XAUUSDH2 hhh

 

Meiner Meinung nach: die Strategie sollte klar und einfach sein und keine falschen Signale geben...


Eröffnung einer Position - durch eine Drehung ALLER Indikatoren in EINE Richtung.

Schließen einer Position - die Drehung des schnellsten Indikators (im Moment).


P.S. Umkehrung des Indikators - Überschreiten der Nulllinie: Wert "+" - der Trend ist aufwärts, Wert "-" - der Trend ist abwärts.

Ind. Der Zick-Zack-Kurs wird bei der Analyse nicht berücksichtigt.

 
Nach dem Screenshot zu urteilen, ist der 1. Indikator überflüssig. )

 
Ich meinte vom Keller aus, dem obersten. TD 3_

