GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 90
Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird er vorerst steigen.
Einverstanden, bisher auf einem negativen Nachrichtenhintergrund mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass es aufwärts geht
Mit hoher Wahrscheinlichkeit geht es so weit nach oben.
Das ist ein bisschen eine gemischte Sache.
Ich bin bei 1894 in den Kauf eingestiegen, also genau auf den Punkt, aber sehr früh wieder ausgestiegen. Ich habe ziemlich viel mitgenommen, den Pullback abgewartet und bin wieder eingestiegen.
Diese Ambivalenz spiegelt die Tatsache wider, dass es nur sehr wenige verlässliche Informationen gibt, die nur in unabhängigen europäischen Publikationen zu finden sind, und dass es schwierig ist, die Meinung der Geldgeber vorherzusagen.
Bei Gold gibt es 2 Möglichkeiten: Es kann zu Geld gemacht werden, um es für "geführte" Zwecke zu verwenden - dann fällt der Preis.
Oder es könnte gekauft werden, um sich selbst zu schützen.
Im Allgemeinen handele ich in einer Spanne, kaufe meist von Lots, kleinen Lots und vorsichtig.
Mir scheint, dass dies ein schlechter Zeitpunkt ist, um am Boden zu kaufen und "flach" zu sitzen.
Gold-Optionen Verfall Monat heute und Bericht zurück morgen (newmont goldcorp(NEM) )
Goldminengesellschaft
Was ist jetzt los, warum ist das so?
Auch die Pindos-Indizes haben eine Kehrtwende vollzogen.
Sehr negative Nachrichten, jetzt werde ich zumindest bis zum Ende der nächsten Woche auf den Handel verzichten, sehr starke Volatilität an den Märkten und Unsicherheit bei Gold und Indizes.
Jetzt wird Gold aufgrund der defensiven Eigenschaften dieses Vermögenswerts steigen wie Hefe...
Nun, ja... Vielleicht wird sie steigen... Oder vielleicht auch nicht...
Angesichts der sägezahnartigen Form eines jeden Paares ist das Wachstum eines Tages vorprogrammiert...
Mit solchen "Vorhersagen" riskieren Sie also nichts...
Goldman Sachs Prognose für 2022
Kurzum - haben Sie eine Idee?
andersherum bis morgen, glaube ichZumindest erwarte ich es bei der Fed Rate