GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 95
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Sie können immer sehen, was Sie auf jedem der Zeitrahmen für jeden Indikator sehen wollen. Aber das ist ein Trost, kein Signal oder eine Aufforderung zum Handeln
Sie brauchen mir nicht zu antworten, ich verzichte darauf.
Für die ganz Unaufmerksamen (man könnte auch sagen: Dummen) schlage ich vor, dass Sie die vorangegangenen Beiträge noch einmal lesen, in denen der "Aufruf zum Handeln" sehr deutlich formuliert ist.
Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen nicht antworten.
Abgesehen von Beleidigungen sind Sie nicht hilfreicher als Ihre unsinnigen Indikatoren, die nach 5-6 Balken neu gezeichnet werden.
Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen nicht antworten.
Abgesehen von Ihren Beleidigungen sind Sie genauso nutzlos wie Ihre Müllindikatoren...
Und wenn du deinen Kopf drehst und ein wenig nachdenkst...?
Warum sollte der Autor die Dummheit an seine persönliche Adresse weiterleiten (Link zum Beitrag)...?
Ist es dann so, dass jeder Schwachkopf seine Dummheit äußern wird, ohne dass eine Antwort erfolgt?
Zu MEINEN Indikatoren... Wenn Sie eine solche Behauptung aufstellen, dann stellen Sie sie hier ein - lassen Sie Ihre Kollegen ihre Wirksamkeit bewerten... Oder WENIGER?..., und es ist alles eine Verleumdung, ohne Belege?...?
Und wenn du deinen Kopf drehst und ein wenig nachdenkst...?
Warum sollte der Autor die Dummheit in seiner persönlichen Ansprache (Link zum Beitrag) übergehen...?
Ist es dann so, dass jeder Schwachkopf seine Dummheit äußern wird, ohne dass eine Antwort erfolgt?
Über MEINE Indikatoren ... Wenn Sie das sagen, dann posten Sie sie hier - lassen Sie Ihre Kollegen ihre Wirksamkeit bewerten ... Oder WENIGER? ... und all das ist eine Verleumdung, durch nichts bestätigt ...?
Aus dem Verkauf genommen - kann sie nicht überfliegen, lesen Sie die Bewertungen - Sie haben sie zur Verfügung, wir haben sie zuvor getestet und dort haben wir alle "Vorteile" der Umzeichnung und die Qualität der Signale beschrieben.
Müll ist in Afrika Müll.
Aus dem Verkauf genommen, lesen Sie die Bewertungen - Sie haben sie zur Verfügung, wir haben sie getestet, bevor und dort beschrieben alle "Vorteile" des Überschwingens und die Qualität der Signale.
Müll ist in Afrika Müll.
Es ist eine Verleumdung, unbestätigt...
Wenn Sie die Indikatoren meines Autors wirklich "getestet" hätten, wären sie irgendwo gespeichert worden ...
Sonst sind Sie nur ein Schwätzer...
Es ist immer noch eine Verleumdung, ohne Beweise...
Es ist jedem klar, dass, wenn Sie die Indikatoren meines Autors WIRKLICH "getestet" hätten, Sie sie irgendwo haben würden...
Sonst sind Sie nur ein Plappermaul...
Ich habe nicht lange gesucht, ich habe den ersten gefunden, auf den ich gestoßen bin... Wenn du ein bisschen suchst, findest du vielleicht noch mehr...
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
(***))) Trading Expert Advisors und Robots - ***oder gibt es einen magischen?
Vitaly Muzichenko, 2020.05.02 11:52
Das ist alles ein Trick - Sensei hat keinen funktionierenden TS und keinen funktionierenden Blinker!
Dieser Indikator zieht manchmal den 5. Balken in der Historie nach, und regelmäßig 2-3 Balken
Glauben Sie nicht den hübschen Bildern, es ist nur eine Geschichte, online funktioniert es überhaupt nicht
Brauche mehr - ist im Forum in anderen Branchen.
---
Lassen Sie sich endlich nieder!
Ich habe nicht lange gesucht, sondern nur den ersten gefunden, aber wenn man sucht, findet man noch mehr
---
Lassen Sie sich endlich nieder!
HILARIOUS!
"Das ist alles Betrug - Sensei hat keinen funktionierenden TS und keinen funktionierenden Indikator! "
Auf der Grundlage welcher Fakten können Sie so einen Unsinn behaupten...?
Ich habe die Indikatoren nie gesehen... - das ist einer!
Natürlich habe ich sie nicht getestet - das sind zwei!
Den Blödsinn von jemand anderem wiederholen... - kann man, wenn der eigene Kopf nicht funktioniert... - das sind drei!
Das nennt man OBS - sagte eine Oma ... und alle Geheimdienste der Welt wiederholten die Nachricht online und im Fernsehen ...
Über die Arbeit der TC...
Ich wollte nichts veröffentlichen, um nicht als Ausrede zu gelten...
Aber die Ergebnisse sind beachtlich...
Über die Arbeit der TC...
Ich wollte nichts veröffentlichen, um nicht als Ausrede zu gelten...
Aber die Ergebnisse sind erwähnenswert...
wenigstens haben wir gelacht :-)
Wenigstens haben wir gelacht:-)
Eigentlich hat das Pferd mehr Hirn... Aber du kannst trotzdem in seine Hufe treten, damit das Blut weiter fließt...