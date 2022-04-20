GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 70
И? Der Impfstoff kommt heraus, das Gold sinkt. Warum sollten Aktien fallen?
Das zweitwichtigste Risiko ist ein Mangel an Betriebskapital in einer langen Krise.
über Bier vielleicht natürlich. aber Blase 29 und 39 sind sehr viel auf den Punkt. covid und Blase. covid kommt als Regenschirm.
Eine noch schlimmere Analogie: eine Seifenblase und ein Vögelchen. Das Thema Gold
die Goldblase ist immer verbunden. Wenn sie platzt oder die Luft abgelassen wird.
Deine Beiträge bringen mich zum Staunen.
Es ist nicht die Schuld des Gehirns. Das Gehirn ist schuld). Im Jahr 21 hätte es eine Blasen-Krise gegeben, da zu viele neue Innovationen (darunter auch KI) Geld einbrachten, ohne sich zu bewähren. Es begann früh wegen der Sperrung der Covids. Gold als erstrangiger Vermögenswert ist a priori im Aufwind. es scheint einfach).
Wenn Sie Parallelen ziehen: Der Erste Weltkrieg und der Spanische Krieg haben eine große Bevölkerung ausgelöscht und den Goldpreis nach unten getrieben, nach einem kleinen Anstieg hat die Börsenblase der 20er Jahre den Anstieg gestoppt, weil es profitabler war, in Aktien zu investieren, die große Depression hat den Goldpreis in die Höhe getrieben, der Zweite Weltkrieg hat ihn wieder nach unten getrieben - es gibt definitiv einen Zusammenhang.)
Gold markiert die Spitze
Warum sollten die Aktien Ihrer Meinung nach einbrechen?
Natürlich sollten sie das. Die Blase kann sich nicht unbegrenzt aufblähen, und sie ist bereits kurz davor, dies zu tun.
Hier ist ein kluger Artikel: https://zen.yandex.ru/media/zolotoy_zapas/piat-grafikov-zolota-na-kotorye-neobhodimo-vzglianut-5fa14ed6feef0b1a81e4bec6