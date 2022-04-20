GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 30
mehr Chancen auf einen Aufwärtstrend bis 1987.42
-----------
noch 30 Minuten, um den Punkt zu durchbrechen, dann gibt es eine Chance, nach oben zu gehen
es ist interessant hier - entweder nach oben, wenn es den Punkt durchdringt oder nach unten sieht auch gut aus
Wenn es einmal gebrochen ist, ist es in Bewegung - man kann es nicht aufhalten
keine Korrektur bei 21, sondern die Veröffentlichung der Ergebnisse der Fed-Sitzung, auf die der Goldpreis reagiert.
Nach den Ergebnissen gibt es keinen Grund, dass Gold fällt, sondern nur, dass es steigt
Gold setzt seine Rallye fort!
Goldene Shorts auf allem!
Würden Sie mich auf Ihrem Boot mitnehmen?
Die Leerverkäufe werden ununterbrochen sein. XAU\USD 1755,71
Misstrauisch - ich wollte nicht direkt zu diesem Preis gehen.
und jetzt geht es wieder aufwärts und er will wieder auf XAU/USD 1990,80 zurückgehen
Er sollte auf 1990,80 steigen , und es sieht so aus, als würde er das tun.
