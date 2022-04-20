GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 30

SanAlex:

mehr Chancen auf einen Aufwärtstrend bis 1987.42

-----------

noch 30 Minuten, um den Punkt zu durchbrechen, dann gibt es eine Chance, nach oben zu gehen

es ist interessant hier - entweder nach oben, wenn es den Punkt durchdringt oder nach unten sieht auch gut aus

Dateien:
XAUUSDM30x.png  59 kb
XAUUSDM3011.png  62 kb
SanAlex:

es ist interessant hier - entweder nach oben, wenn es durchbricht oder nach unten, wenn es gut aussieht

Wenn es einmal gebrochen ist, ist es in Bewegung - man kann es nicht aufhalten

Dateien:
XAUUSDM30kl.png  60 kb
 
Nikolai Karetnikov:

keine Korrektur bei 21, sondern die Veröffentlichung der Ergebnisse der Fed-Sitzung, auf die der Goldpreis reagiert.

Nach den Ergebnissen gibt es keinen Grund, dass Gold fällt, sondern nur, dass es steigt

Es gibt Gründe für einen Rückgang des Goldpreises
 
Einfach )
 

Gold setzt seine Rallye fort!


 
Gold zu kurz auf alles!
webgopnik:
Goldene Shorts auf allem!

Würden Sie mich auf Ihrem Boot mitnehmen?

Die Leerverkäufe werden ununterbrochen sein. XAU\USD 1755,71

Dateien:
XAUUSDDaily.png  44 kb
SanAlex:

Würden Sie mich auf Ihrem Boot mitnehmen?

Ich glaube, wir gehen nonstop short. XAU\USD 1755,71.

Misstrauisch - ich wollte nicht direkt zu diesem Preis gehen.

und jetzt geht es wieder aufwärts und er will wieder auf XAU/USD 1990,80 zurückgehen

Dateien:
XAUUSDDaily.png  59 kb
XAUUSDM30.png  44 kb
SanAlex:

und will jetzt wieder nach oben XAU/USD 1990,80

Er sollte auf 1990,80 steigen , und es sieht so aus, als würde er das tun.

Dateien:
XAUUSDH2.png  54 kb
 

Laufende Transaktion


