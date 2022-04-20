GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 60

denis.eremin:

Gestern gab es keine starken Kursanstiege bei den Pharmaunternehmen - sie sind schon seit dem Sommer im Plus.

Pfizer stiegen um 8,7% und BioNtech um 9,8% im Vergleich zum Montag.

Und die Kinoketten haben stark zugelegt -AMC Entertainment um 44 % und Cinemark um 35 %.

Sehr optimistisch in Bezug auf einen Impfstoff, der noch nicht in Produktion gegangen ist, da sich noch viel ändern kann

 
VVT:

Sehr optimistisch in Bezug auf den Impfstoff, dessen Produktion noch nicht begonnen hat, es kann sich noch viel ändern

Der Impfstoff wurde in einer Phase-III-Studie mit mehr als 30.000 Freiwilligen getestet.

Pfizer plant die Freigabe von 50 Millionen Dosen bis Ende des Jahres - in einem Monat

 
Niemand sonst scheint verkaufen zu wollen)
VVT:
Sieht so aus, als ob niemand sonst verkaufen will)
Ich habe bei 1865 gekauft, also 1950.
 
Vladimir Baskakov:
Ich habe bei 1.865 gekauft, Take 1.950.

Wo ist die Haltestelle? Wie hoch ist das Risiko? Die gesamte Kaution?

Sergey Lazarenko:

Wo ist die Haltestelle? Wie hoch ist das Risiko? Die gesamte Kaution?

Was brauchen Sie es für, lassen Sie uns gehen 20 Pips, ich werde boo setzen
 
Vladimir Baskakov:
Was brauchen Sie es für, bewegen 20 Pips weg, ich werde boo setzen

Sie fragen sich, wie hoch das Risiko/Gewinn-Verhältnis der Transaktion ist.

Sergey Lazarenko:

Sie fragen sich, wie hoch das Risiko/Gewinn-Verhältnis der Transaktion ist.

Ich lasse 30-40 Pips an freien Mitteln
 

Gold steckt in der Nähe der Spiegelebene fest


 

Offenbar ist jemand auf Einkaufstour?

