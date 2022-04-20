GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 60
Gestern gab es keine starken Kursanstiege bei den Pharmaunternehmen - sie sind schon seit dem Sommer im Plus.
Pfizer stiegen um 8,7% und BioNtech um 9,8% im Vergleich zum Montag.
Und die Kinoketten haben stark zugelegt -AMC Entertainment um 44 % und Cinemark um 35 %.
Sehr optimistisch in Bezug auf einen Impfstoff, der noch nicht in Produktion gegangen ist, da sich noch viel ändern kann
Der Impfstoff wurde in einer Phase-III-Studie mit mehr als 30.000 Freiwilligen getestet.
Pfizer plant die Freigabe von 50 Millionen Dosen bis Ende des Jahres - in einem Monat
Sieht so aus, als ob niemand sonst verkaufen will)
Ich habe bei 1.865 gekauft, Take 1.950.
Wo ist die Haltestelle? Wie hoch ist das Risiko? Die gesamte Kaution?
Was brauchen Sie es für, bewegen 20 Pips weg, ich werde boo setzen
Sie fragen sich, wie hoch das Risiko/Gewinn-Verhältnis der Transaktion ist.
Gold steckt in der Nähe der Spiegelebene fest
Offenbar ist jemand auf Einkaufstour?