GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 100

Neuer Kommentar
 
Alexander Ivanov #:

Hallo!

Ihrem Indikator zufolge gibt es eine Divergenz.

D.h. Gold verkauft. ))

Nach MEINEM Indikator: Pluswert tendiert nach oben, Minuswert tendiert nach unten...
 

wie diese

 

Ich denke, das wird reichen - vor dem GLOBALEN Abflug.

Danke für Ihren Hinweis :))
 
Alexander Ivanov #:

wie diese

Verkaufen Sie es! Ich bin sehr glücklich!
 

Während ich im Gewinn bin, verschiebe ich den Stopp auf die Boje.

Und dann wird die Katze herumtanzen.

1...93949596979899100
Neuer Kommentar