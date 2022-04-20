GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 32
Jetzt können Sie dies tun: mit einer Schaltfläche im Editorbereich
js erobert langsam die Welt
und etwas nicht verstanden, wie man einen der Parameter des Objekts vertikal zu ändern, aus irgendeinem Grund gehen sie beide nach oben.
Ich habe das gleiche Widget für mich selbst geschrieben))
Ein weiterer Anstieg nach oben bei 1 Minute - ich öffne zum Verkauf
Ich denke, wir sind aus dem Schneider (ich bin wahrscheinlich der einzige, der sich beleidigt fühlt), oder Sie werden sich beleidigt fühlen.
Okay! )
Nur auf deinen Bildern ist es schwer zu sagen, wo der Eingang ist, wo die Haltestelle ist
Norm! )
Nur auf deinen Bildern ist es schwer zu erkennen, wo es einen Eingang gibt, wo eine Haltestelle ist
Der Eingang - jeder entscheidet für sich selbst. Ich habe einen Ausstieg, entsprechend dem eingestellten Gewinn in den Einstellungen des Expert Advisors.
Das ist ein guter Einstiegspunkt da unten.
Frühzeitig
Wird bei der 1750er-Marke liegen, wo ich gekauft habe.
Frühzeitig
immer noch ein Abwärtstrend auf dem Tages-Chart.
- hat am Morgen einen Gewinn mitgenommen - jemand anderes ist am Abend ebenfalls eingestiegen.