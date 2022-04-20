GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 32

Renat Fatkhullin:

Jetzt können Sie dies tun: mit einer Schaltfläche im Editorbereich


js erobert langsam die Welt

und etwas nicht verstanden, wie man einen der Parameter des Objekts vertikal zu ändern, aus irgendeinem Grund gehen sie beide nach oben.

Ich habe das gleiche Widget für mich selbst geschrieben))

[Gelöscht]  
scheint sich auf den Abstieg vorzubereiten - aber es sind noch nicht alle Signale bereit, obwohl die wichtigsten sind
Dateien:
XAUUSDDaily.png  52 kb
[Gelöscht]  
Es geht nicht! Es wird nicht untergehen. Alles scheint bereit für einen guten Herbst!
Dateien:
XAUUSDH2.png  43 kb
[Gelöscht]  
Ein weiterer Aufwärtstrend bei 1 Minute - Eröffnung einer Verkaufssituation
Dateien:
XAUUSDM1.png  55 kb
XAUUSDM1x.png  56 kb
[Gelöscht]  
SanAlex:
Ein weiterer Anstieg nach oben bei 1 Minute - ich öffne zum Verkauf

Ich denke, wir sind aus dem Schneider (ich bin wahrscheinlich der einzige, der sich beleidigt fühlt), oder Sie werden sich beleidigt fühlen.

Dateien:
XAUUSDM1x1.png  57 kb
 
SanAlex:

Ich schätze, ich bin der Einzige, der sich bewegt hat, sonst wären Sie beleidigt.

Okay! )

Nur auf deinen Bildern ist es schwer zu sagen, wo der Eingang ist, wo die Haltestelle ist

[Gelöscht]  
Nikolai Karetnikov:

Norm! )

Nur auf deinen Bildern ist es schwer zu erkennen, wo es einen Eingang gibt, wo eine Haltestelle ist

Der Eingang - jeder entscheidet für sich selbst. Ich habe einen Ausstieg, entsprechend dem eingestellten Gewinn in den Einstellungen des Expert Advisors.

Dateien:
XAUUSDM30.png  56 kb
XAUUSDM30x.png  61 kb
[Gelöscht]  
Hier ist ein guter Einstieg nach unten
Dateien:
XAUUSDH2x.png  30 kb
 
SanAlex:
Das ist ein guter Einstiegspunkt da unten.

Frühzeitig

Wird bei der 1750er-Marke liegen, wo ich gekauft habe.

[Gelöscht]  
Алексей Тарабанов:

Frühzeitig

Er wird bei der Marke von 1750 liegen, wo ich gekauft habe.

immer noch ein Abwärtstrend auf dem Tages-Chart.

- hat am Morgen einen Gewinn mitgenommen - jemand anderes ist am Abend ebenfalls eingestiegen.

Dateien:
XAUUSDDaily.png  64 kb
XAUUSDH2.png  73 kb
