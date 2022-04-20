GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 74
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Wer hatte einen Anstieg des Goldpreises und in welcher Höhe?
Etwas ist seltsam daran
Wer hatte einen Anstieg des Goldpreises und in welcher Höhe?
Etwas ist seltsam daran
war es nicht, aber das ist kein Indikator.
Und was die Seltsamkeiten angeht, lohnt es sich, XAUAUD zu sehen, es ist nicht wirklich (überhaupt nicht) kreuz und quer. Und sehen Sie sich die Nachrichten aus Sydney an.
Aus dem Arsch - Sie müssen dringend Ihre Taktik ändern.
Wer hatte einen Anstieg des Goldpreises und in welcher Höhe?
Etwas ist daran merkwürdig.
Ja, auch die Trawler abschaffen und den Break-even erreichen... und es ist wie eine 3 Welle nach unten, dasselbe bei Silber, ich stehe da... scheint weniger Kaution und mehr Profit zu sein...
Ja, auch die Trawler abschaffen und den Break-even erreichen... Nun, so wie die 3. Welle nach unten funktioniert hat, so ist es auch bei Silber, ich stehe da... wie weniger Kaution und mehr Gewinn...
Der Bitcoin erholte sich ebenfalls gut... vielleicht wird die nächste Aufzeichnung zeigen...
Gold auf H4 ist unklar, was die Barclosures betrifft. Die Bars mögen in verschiedenen Zeitzonen unterschiedlich sein, aber das Wesentliche ist dasselbe. Unklare Stimmung bei den Spielern.
.
Uladzimir Izerski:
Die unverständliche Stimmung der Spieler.
Unabhängig von der Stimmung der "Akteure" macht der Preis ALLES aus: fundamentale Nachrichten, Spekulationen, höhere Gewalt, Cross Rates usw. usw.
Eine Umkehrung eines Paares MUSS durch FAKTEN - durch Umkehrungen der Indikatoren - BESTIMMT werden...
Wenn die Indikatoren dumm sind, ist das Ihr Problem - suchen Sie nach normalen Indikatoren..., oder, noch besser, entwickeln Sie sie selbst...
Unabhängig von der "Stimmung der Akteure" macht der Preis ALLES aus: fundamentale Nachrichten, Spekulationen, höhere Gewalt, Cross Rates usw. usw.
Eine Umkehrung eines Paares MUSS durch FAKTEN - durch Umkehrungen der Indikatoren - BESTIMMT werden...
Wenn die Indikatoren dumm sind, ist das Ihr Problem - suchen Sie nach normalen Indikatoren..., oder, noch besser, entwickeln Sie sie selbst...