GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 47
Wo wird das Gold nach Ihrer Methode abprallen?
Die nächste Unterstützung liegt bei 1800, die stärkste bei 1720. Wir werden dort nachsehen.
Die nächstgelegene Unterstützung liegt bei 1800, die stärkste bei 1720. Wir werden dort nachsehen.
Es gibt also noch etwas Bewegung und einen Aufschwung morgen, wir werden sehen
Es gibt also noch eine kleine Bewegung und einen Aufschwung morgen, wir werden sehen.
Wenn wir 1800 erreichen, fangen wir an zu raten, ob es ihm gefällt oder nicht. Spätestens um 17.20 Uhr entscheiden wir, ob sie es tut oder nicht.
Hier hat sich Gold den berechneten Unterstützungszonen in einem der beiden Wellenszenarien genähert:
Der Kurs ist an die Endsignallinie zurückgekehrt:
Im Allgemeinen gibt es eine Vielzahl von Signalen für den Abschluss von Verkäufen.
Es gibt noch keine Signale zur Eröffnung des Kaufs.
Ich selbst bin bis Montag aus dem Handel, ich habe den Verkauf begraben.
Das ist die Mathematik!!! und wie kann einem bei solchen Bildern nicht schwindelig werden. - Auch hier verstehe ich nicht, wohin das Paar gehen wird?
--------------------------
Es gibt Indikatoren, die alle Berechnungen übernehmen.
Ich sehe, dass das Paar nach unten geht - aber in der Nähe eines Niveaus, das alles ändern kann (Buchstabe P - wenn der Preis höher geht, können wir es kaufen)
Das ist die Mathematik!!! und wie kann einem bei solchen Bildern nicht schwindelig werden. - Ich verstehe nicht, wohin das Paar gehen wird?
Es kann nach oben oder unten gehen))) oder nach unten))) wie jeder Forex-Analyst))))
Sind Sie nicht verwirrt durch das offensichtliche Muster von 3 (sogar 4) Indern? Die Unterstützung ist da, das stimmt, aber sie wird bald durchbrochen werden. Bis zu 1800, möglicherweise bis 1720. Irgendwo dort ist es möglich, zu kaufen.
Ist das ausdrückliche Muster von 3 (oder sogar 4) Indern nicht verwirrend? Ich stimme zu, dass die Unterstützung vorhanden ist, aber sie wird sicherlich bald gebrochen werden. Abwärts bei 1800, möglicherweise bei 1720. Irgendwo dort ist es möglich, zu kaufen.
Offen gesagt, ich arbeite nicht mit Mustern, ich habe sie drei Jahre lang getestet, aber seit 12 Jahren gehe ich nicht mehr in ihre Nähe.
Nicht, dass ich etwas gegen sie hätte, aber ich brauche sie nicht.
Muster fixieren in ihrer Mehrzahl das, was bereits geschehen ist, d.h. sie sind nur ein Bestätigungssignal. Sie geben keine Prognose ab, weder in Bezug auf den Preis noch in Bezug auf die Zeit in der Zukunft.
Ich ziehe es vor, nach dem System der proaktiven Indikation zu arbeiten.
Was den Durchbruch angeht - vielleicht!
Aber für mich ist das Signal, den Verkauf einzustellen, was ich auch getan habe.
Wenn es am Montag ein Signal für einen weiteren Anstieg gibt, werde ich weiter verkaufen. Wenn es kein Signal gibt - ich bin noch nicht auf dem Markt, ich will nicht raten.
Klug