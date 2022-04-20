GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 26
Ich nehme an, Sie haben heute eine Flaute?
- Sonst würdest du angeben.
Der Begrenzer wurde nicht durcheinander gebracht. Das kann passieren. Deshalb ist Gold heute ohne mich ausgegangen (
Das kommt vor, und zwar sehr oft - auch bei mir, der heute nicht abgeholt wurde. Ich habe die gelbe Horizontale nicht bekommen.
Laut seiner TS )
Das ist verständlich, aber warum sollen dann die Ergebnisse der Transaktionen hier veröffentlicht werden?
Der Punkt ist, dass jeder sehr leicht erklären kann, warum der Preis heute gestiegen und nicht gefallen ist oder umgekehrt. ABER NUR IM NACHHINEIN. Wenn alles schon passiert ist.
Ich habe heute den STOP bekommen.
Ein kleiner Handel nach einem Durchbruch des Tagesniveaus:
Passiert und sehr oft - ich auch, heute nicht abgeholt. Ich habe die gelbe Horizontale nicht bekommen.
Keine Sorge, eines Tages wirst du auch eine bekommen,
Sie sindnicht der Einzige, der " imNachhineinweise"ist
Tut mir leid, alle machen sich große Sorgen um dich, und deine Anschläge beunruhigen alle.
Tauschen Sie Stifte?