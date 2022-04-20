GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 26

Alexsandr San:

Ich nehme an, Sie haben heute eine Flaute?

- Sonst würdest du angeben.

Der Begrenzer wurde nicht durcheinander gebracht. Das kann passieren. Deshalb ist Gold heute ohne mich ausgegangen (



Александр:

Das kommt vor, und zwar sehr oft - auch bei mir, der heute nicht abgeholt wurde. Ich habe die gelbe Horizontale nicht bekommen.

XAUUSDH2

 
Александр:

Laut seiner TS )

Das ist verständlich, aber was bringt es, die Ergebnisse des Handels hier zu veröffentlichen?
 
lliioonnss:
Der Punkt ist, dass jeder sehr leicht erklären kann, warum der Preis heute gestiegen und nicht gefallen ist oder umgekehrt. ABER NUR IM NACHHINEIN. Wenn alles schon passiert ist.

 
Vitalii Ananev:

Sie haben völlig Recht! Ich zeige meine Vision und mein Verständnis für den Markt in meiner Handelsstrategie. Der letzte Bildschirm mit dem Limit-Order, um meine Vision zu zeigen, bevor der Preis bewegt! In Zukunft werde ich auch Trades mit Stopps posten!!! Ich habe sie auch! Ich kann nicht ohne sie auskommen. Im Moment sehe ich Gold im Kauf (ein Abprallen vom Tagesniveau). Das wird mein Einstiegspunkt sein - ich werde hineingehen.
P.S. Ich arbeite sehr selten mit Limitern, wenn es keine Möglichkeit gibt, den Markt auch nur per Telefon zu verfolgen. Ich bevorzuge Markteintritte.
 

Ich habe heute den STOP bekommen.


 

Ein kleiner Handel nach einem Durchbruch des Tagesniveaus:


 
Alexsandr San:

Keine Sorge, eines Tages wirst du auch eine bekommen,

Sie sindnicht der Einzige, der " imNachhineinweise"ist

 
Александр:

Tut mir leid, alle machen sich große Sorgen um dich, und deine Anschläge beunruhigen alle.

 
Александр:

Tauschen Sie Stifte?

