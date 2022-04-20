GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 71
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Der Goldpreis steigt, wenn die Druckerpresse angeworfen wird. Wenn der Rinderwahn den ganzen Winter über anhält, werden die Länder Papier drucken müssen. Allein dadurch wird das Metall steigen.
Ist sie jetzt ausgeschaltet?
Habe heute den Goldhandel geschlossen. Beim letzten Mal gab es einen kleinen Stopp. Am Ende ging es trotzdem aufwärts )
Habe heute den Goldhandel geschlossen. Beim letzten Mal gab es einen kleinen Stopp. Endete auf der Oberseite )
und gerade nach unten, das Zickzack zeichnen )
...
Der Anstieg begann bei einem Pullback-Niveau von 50 % vom oberen Ende der Welle[III] Primary und erreichte den Median der Andrews-Pitchfork dieser Wellenebene.
Es ist jedoch fraglich, ob sich die Welle-[IV] Primary bildet oder nicht.
Auch die Bildung einer komplexen unregelmäßigen Korrektur ist durchaus möglich. Wir werden dieses Thema jedoch vorerst nicht behandeln.
Nachdem sich die Spitze der Welle-[iii] Minute gebildet hatte, folgte ein Doppelzickzack als komplexe tiefe Korrektur.
Und die gleiche Frage - ist die Bildung der Welle-[iv] Minute beendet?
Gehen wir von der Variante aus, dass die Bildung der Welle-[iv] Minute abgeschlossen ist.
Die aktuellen Werte der Widerstandszonen der Umkehrung:
Das Ergebnis des Tests des Medians der Andrews' Pitchfork der Minuette-Wellenebene und ein möglicher Kursausstieg über die rote Zone der Andrews' Pitchfork derMinutenwellenebene hinaus werden die gemachte Annahme bestätigen oder widerlegen.
Das Dilemma ist gelöst:
Auf dem höheren Niveau der Minutenwellen ist der Weg frei, aber auf den unteren Niveaus der Minuette- und SubMinuette-Wellen gibt es einen Block von Widerstandszonen:
Das Dilemma ist gelöst:
Auf der höheren Ebene der Minutenwellen ist der Weg frei, aber auf den unteren Ebenen der Minuette- und SubMinuette-Wellen gibt es einen Block von Widerstandszonen:
Kaufen, Leha, kaufen, das haben wir alle verstanden;)
Provokation ist nicht angebracht, bringen Sie es auf den Punkt!
Provokation ist nicht angebracht, bringen Sie es auf den Punkt!
Probieren Sie es aus, Sie werden es in Ihren Tabellen finden.
Warum sind Sie so kategorisch?
Ich bin 16 Jahre alt und ich habe keine Beschwerden über das System!
Und es gibt Händler, die dieses System neben mir verwenden, nicht einmal Dutzende von ihnen, aber ....
Warum sind Sie so kategorisch?
Ich bin 16 Jahre alt und ich habe keine Beschwerden über das System!
Und es gibt Händler, die dieses System neben mir verwenden, nicht einmal Dutzende von ihnen, aber ....