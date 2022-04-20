GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 62
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ich habe den Handel früher als geplant geschlossen (( Der Handel war gut. Ich warte schon seit ein paar Tagen auf einen Einstiegspunkt und das ist Bullshit!!! Wenn man sich die Candlesticks ansieht, hat man das Gefühl, dass Gold heute und gestern überhaupt nicht gehandelt wurde!!!
Nun, wenn es nicht nach oben geht, versuche ich es nach unten)
Nun, wenn es nicht nach oben geht, versuche ich es nach unten)
es geht noch nicht weiter, es ist ein kapitaler Kampf im Gange :)
Sozusagen... Wenn es eine Kerze gibt, bedeutet das, dass es ein Volumen gab, wenn es ein Volumen gab, gab es einen Handel.
Nach dem aktuellen Chart zu urteilen, sollte es eine gute Bewegung geben, es gibt eine Menge von Grenzen - Sie können es auf dem kleinen Zeitrahmen sehen
P.S. Wenn man sich die Nieten ansieht, gibt es mehr Käufer als Verkäufer
Das sind die Stollen, die verwirrend sind! Ich würde lieber auf die Entkopplung warten.
Wenn Sie den Preis mit dem Heiken Ashi-Indikator nachbilden, erhalten Sie folgendes Bild
Noch ist es nicht so weit, es findet ein großer Kampf statt :)
Die Roten gewinnen, wie lange noch?)
Die Roten gewinnen, wie lange noch?)
Hier ist ein Signal, das von Powell selbst kommt.
Ich versuche, mit einer kleinen Menge long zu gehen.
Hier ist ein Signal von Powell selbst.
Ich versuche, mit einer kleinen Menge long zu gehen.
Ich mag es nicht, wenn man mich auffliegen lässt.
Ich mag es nicht, wenn man mich auffliegen lässt.
Ja, es ist ein Signal von der CME, in der Regel funktioniert es gut, aber es zeigt keine Ziele, und es ist nicht häufig, etwa 3 Signale pro Woche
Ich möchte nicht in Rebounds verwickelt werden