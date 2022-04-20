GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 15
Ich mag es lieber: "was heute viel wert ist, kann morgen noch mehr wert sein" (wie Buffett)
Buffett profitiert vom Kauf von Vermögenswerten, die er einst zu einem niedrigen Preis gekauft hat
Ich schlage vor, eine geschlossene Gruppe einzurichten, deren Mitglieder ihre Analysen zu Gold abgeben.
Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat: "Man braucht die Tiefs, um sie zu überwinden".
Mit einer solchen Einstellung zum Goldhandel sollten Sie besser nicht handeln...
Meine Meinung endet nicht mit diesem Satz, was Gold angeht, würde ich mich im Moment lieber zurücklehnen und im Cache sitzen. Ich denke, der Trend geht nach unten, siehe die COT-Berichte. Aber vielleicht ein paar kurzfristige Käufe.
Hier ist ein Test des EA. Er kauft, wenn der Kurs 60 Pips über dem gleitenden Durchschnitt liegt (auf dem Stundenchart, Periode=48) und verkauft, wenn er 60 Pips darunter liegt. Nur sigal heute, aber ich sage nichts, dass der Preis wird weiterhin fallen, wie diese nur eine wahrscheinliche Analyse. In der EA sind die Daten von Anfang 2016
Und hier ist ein Test eines EAs, der auf der Wellenanalyse basiert, und wieder das heutige Verkaufssignal
Michail Simakow
Was hat die Chartanalyse damit zu tun?
Gold wird nicht nach einer Chartanalyse gehandelt, sondern nach der politischen
und wirtschaftliche Situationen. Erst kürzlich hat die Fed den Zinssatz gesenkt, daher
Der Dollar wurde billiger, was bedeutet, dass das Gold steigen wird.
Michail Simakow
Die gegenteiligen Schlussfolgerungen müssen gezogen werden