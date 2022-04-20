GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 98
GOLD-6,22 alle Zeichen stehen heute auf Rückgang
Es gab Kommentare zu Überbietungen, und jetzt leugnen Sie sie?
Analyse zu Gold:
Wohnung geht weiter...
Optimal ist es, wenn Sie warten, bis ALLE Indikatoren in eine Richtung zeigen...
Nach der Markteröffnung wird der aktuelle Stand von 1920 ermittelt.
1900, wenn nicht heute, dann höchstwahrscheinlich an einem anderen Tag.
p.s.
technische Indikatoren werden später aufwachen sie sind immer noch in einem flachen
Jedem "vernünftigen" Menschen ist klar: Wenn dieses alte Zeug, das mehr als 50 Jahre alt ist, RICHTIG funktionieren würde, dann wäre die Hälfte aller Händler schon längst Millionäre...
FAZIT: Normale Trader entwickeln ihre Indikatoren für profitables Trading!
Die Tatsache, dass es Indikatoren gibt, wird durch meine Analysen bestätigt!
Halten Sie alle hier für dumm?
Vielleicht habe ich eine alte Vorlage mit anderen Einstellungen verwendet... Das kommt vor...
Aber ich mag Ihre Beobachtung!
Auf großen Karten ( H8... W1... MN... ) gibt es im Prinzip keine Überziehungen... Und ich arbeite nicht mit kleinen Charts (Pipsing, Scalping ...), so dass ich nicht in all dieses Zeug interessiert ...
Fortführung meines EA mit MEINEN Indikatoren:
wo ist der "Spiegel" wirklich :)
Ich arbeite schon lange mit meinem EA, aber ich bin mir nicht sicher, was ich damit anfangen soll.
Ich habe einmal anderthalb Milliarden mit einem Demo-Opener eingenommen - als ich den EA debuggt habe, aber aus irgendeinem Grund konnte ich meinen Namen nicht auf der Forbes-Liste finden.
Sie könnten zum Beispiel 24 Stunden lang in den Signalen geöffnet sein.
damit alle den Mund halten :) einschließlich mirIch habe einmal 1,5 Milliarden Dollar mit einer Abriss-Demo verdient - als ich einen Berater debuggen wollte.
Und wo sind Ihre "anderthalb Milliarden" für den "Spiegel" geblieben...?
Kindergarten - Hosen an den Trägern!...