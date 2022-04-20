GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 84
Vierteljährliche Statistiken über Angebot und Nachfrage von Gold .
Gold-Analyse:
Was soll ich sagen... Der Trend ist aufwärts - alle Indikatoren sind im Plus... was bedeutet, dass Sie Ihre Trades NUR nach oben planen...
Aber das hebt die Marktbeobachtung nicht auf - die höhere Gewalt ist noch nicht aufgehoben...
Sind Sie sicher, dass es sich um Mentors Tehanalyse handelt? Alle Indikatoren zeigen nach oben, also sollten wir kaufen. Cool
Wer einen funktionierenden Kopf hat, der wird wissen, was er in SEINER Situation braucht...
Aber ja, SEHR VERRÜCKT!!!
Auf dem Goldmarkt gibt es eine neue Welle des Optimismus.
In dieser Woche nahmen 16 Wall-Street-Analysten an der Goldumfrage teil. Von den Teilnehmern sagten 11 Analysten bzw. 69 % für die nächste Woche höhere Goldpreise voraus. Gleichzeitig äußerten sich zwei Analysten (13 %) negativ über die kurzfristige Entwicklung des Goldpreises, während drei Analysten (19 %) eine neutrale Meinung vertraten.
Meine Gedanken zu Gold
Ist das nicht die Analyse des Mentors? Alle Indikatoren stehen aufwärts, also kaufen wir. Cool
Sie sind im Moment grundlegend falsch.
wir zeigen nur Indikatoren. Und wir übernehmen die Ergebnisse von den Gebern. Das heißt, wir kümmern uns nicht um den Kauf/Verkauf.
PS/ zu faul, das Forum zu durchstöbern - nun, es wurde bereits von "Anhängern" gezeigt, dass alles überzogen ist...so eine Abscheulichkeit. Nicht der erste Screenshot und es geht immer weiter
iMACD Vier Zeitrahmen
Es ist alles auf und davon, nicht wirklich
Wo ist das Signal?) Hat Ihr MACD Sie belogen?