Ist es an der Zeit zu kaufen?
Das denke ich auch, aber die globale Pfund-Situation ist beängstigend, wenn es morgen einen Umschwung bei allen Vermögenswerten gegen den Pfund gibt, dann kann man kaufen...
Morgen wird es wahrscheinlich zu spät sein. Wenn sie kaufen wollen, sollten sie besser heute kaufen.
Zumindest nicht vor 3 Stunden nach der Zinsentscheidung.
Ansonsten gibt es noch Spielraum nach unten... Aber ich stecke bis zum Hals in Rubeln (Si), also träume ich nicht von Gold.
Wie Sie wissen, hängt der Goldpreis vom Dollar-Index ab, der nach folgender Formel berechnet wird
DXY = 50,14348112 × EUR/USD^(-0,576) × USD/JPY^(0,136) × GBP/USD^(-0,119) × USD/CAD^(0,091) × USD/SEK^(0,042) × USD/CHF^(0,036);
Aber es gibt keinen USD/SEK auf FORTS, aber es gibt AUDU, nur ist diese Währung sehr stark vom Gold abhängig.
Haben Sie eine Idee, wie man USD/SEK korrekt durch AUD/USD ersetzt?
Ersetzen Sie einfachUSD/SEK durch AUD/USD, der Unterschied ist unbedeutend, Sie können Ihren eigenen Koeffizienten ermitteln, der negativ sein sollte.
auf dem Indikator im Unterfenster, die blaue Linie ist der normale Index, die rote Linie ist mit AUDUSD
Danke, ich werde es versuchen.
Vor dem Hintergrund eines fallenden Aktienmarktes, insbesondere des SP500-Index, steigt der Goldpreis stetig an (siehe Tagesdiagramm):
Man muss nur den richtigen Einstiegspunkt finden.
Hallo!
Ist Gold bei 1130 einen Kauf wert?
Gold ist gut im Kommen, Sie sind der Goldexperte.
Ist es an der Zeit zu verkaufen oder warten wir noch?
dies ist eine Formel aus wikipedia, der Dollar-Index wird jedes Jahr neu berechnet, Sie müssen "markit_iboxxfx_index" googeln, bei ihsmarkit.com - sie machen globale Währungsverbrauchsanalysen, hier für 2019
FXUSD EUR 41,55%
FXUSD CAD 28,73%
FXUSD JPY 15,76%
FXUSD GBP 8,69%
FXUSD CHF 5,27%
d. h. DXY-Berechnung = 50,14348112 × EUR/USD^(-0,4155) × USD/CAD^(0,2873) × USD/JPY^(0,1576) × GBP/USD^(-0,0869) × USD/CHF^(0,0527)
Ich habe keine Informationen über den ersten Multiplikator gefunden, ich habe die Daten nach Jahren beigefügt, die Tabelle kann verwendet werden, um einen Index für jede Währung zu machen, aber, imho, das ist alles fundamentale Daten, sie sind nicht geeignet für den Handel.
Hallo Serjosh!
Lange Zeit lag die Spanne zwischen dem aktuellen und dem nächsten Futures bei rund 50 Punkten.
Jetzt liegt er bei 92 Punkten (bereits seit 7 Monaten), was darauf hindeutet, dass der Markt mit einem weiteren Wachstum des Vermögenswertes rechnet.
Kurzfristige "Dips" aufgrund der Volatilität des USD-Index sind jedoch möglich.
Hinzugefügt
Aber ich habe es bereits verkauft :)