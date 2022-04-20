GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 21
Ich handle nicht mit Stopps.
Was würden Sie dann tun, wenn der Kurs 1430 durchbrechen würde?
In meiner Goldhandelsmethodik hat es nie ein "wenn" gegeben.
Ein Abprall vom Tagesniveau:
Aufschlüsselung des Tagespegels:
Und ich trage seit Freitag kurze Hosen.
Wovon lassen Sie sich leiten?
Offensichtlich ist es ein Edelmetall und niemand will es haben. Es ist nämlich eine Ware, die nicht verdirbt, um die im Mittelalter ständig Kriege geführt wurden, für die man damals wie heute tötete, es war und ist die Währungseinheit in der Buchhaltung. Der Verkauf von Gold zu Spekulationszwecken kann nur kurzfristig mit geringem Gewinn und einer schnellen Auszahlung erfolgen, wenn es fällt. Im Moment ist sie unterbewertet.
Nun, das ist nur Lyrik, kein Aufruf zum Handeln.
Wie sieht Ihre Strategie aus?
Guten Morgen. Ich arbeite an meiner Strategie. Ich werde sie am Abend ausführlicher beschreiben. Ich muss los. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Wenn Gold unterbewertet ist, was ist dann mit Platin? Es war schon immer höher bewertet als Gold, und jetzt ist es dreimal billiger.