GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 37
Analyse :
Trending UP, und hat für eine lange Zeit gewesen - zwei Jahre... Offene Positionen NUR kaufen - die Risiken sind minimal (Trend wird immer nehmen!)...
)))
Übrigens, ja. Kaufen ist eher wie 1800.
Ich habe ein bisschen in die Shorts hineingearbeitet.
Nach dem Korn).
Ich verstehe, wie Sie den Kauf annehmen, aber der Stopp bleibt interessant.
Oder - erst öffnen und dann anhalten?
Wie platziert man eine Aufnahme - ich verstehe, aber ich bin an der Haltestelle interessiert.
Wir arbeiten mit dem Markt. Eintrag, dann STOP! Wir setzen den Anschlag nach der Uhr + Fraktal (um das versehentliche Herunterziehen zu verhindern))) )
Warum auf dieser Ebene einsteigen? Ich hätte schlechtere, aber zuverlässigere Ergebnisse erzielt.
Eingetragen von der Pivot Daily Zone nach einem Impuls Durchbruch der Stundenmarke.
Verzeihen Sie meine Aufdringlichkeit: Warum haben Sie sich nicht auf das vorherige Signal hin gemeldet? Das war vorgestern.
Konkretisieren Sie die Frage. Wie haben Sie das Signal vorgestern verstanden?
Analyse :
Der Trend ist AUFWÄRTS, und das schon seit langem - seit zwei Jahren... Offene Positionen NUR kaufen - die Risiken sind minimal (der Trend wird sich immer durchsetzen!)...
Suchen Sie den Einstiegspunkt auf kleineren Charts (H2 oder H3)... Nun, der Pullback...
Verkleinern Sie den Zoom, schauen Sie sich den Chart an, das historische Maximum ist erreicht. Wohin gehen wir? Runter! Es wird noch ein wenig stolpern und dann wird es nach unten gehen. Im Herbst geht es immer bergab.