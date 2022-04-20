GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 87

Neuer Kommentar
 

Gold steigt weiter an, ETF-GLD-Geschäft


 

Angebot für XAUCHF


[Gelöscht]  
Алексей Тарабанов #:

Ja, so funktioniert das normalerweise. Warten wir ab.

Es hat geklappt - jetzt muss es nur noch hüpfen!?

XAUUSDM30

 
SanAlex #:

hat geklappt - muss jetzt ein bisschen was hüpfen!?


Nur, der Abschluss des Tages.

[Gelöscht]  
Алексей Тарабанов #:

Nur, der Abschluss des Tages.

XAU\USD=Daily Es sieht so aus, als ob 1770,99 hier abprallen will ?!

XAUUSDDaily 1770,99

 
SanAlex #:

XAU\USD=Daily Es sieht so aus, als ob 1770,99 hier wieder abprallen will ?!


Sieht für mich gut aus. Reichlich Geld, kein Bedarf an Aktien, daher Gold.

 

Analyse:

Aktueller Stand: Tendenz steigend, aber immer noch VERLUST (ind.3 down)...

Optimale Lösung: Vorerst aus dem Markt aussteigen und auf eine Umkehrung ALLER Indizes in eine Richtung warten.

[Gelöscht]  
SanAlex #:

XAU\USD=Daily Sieht so aus, als ob 1770,99 hier abprallen wird ?!

XAU\USD-H1 Wahrscheinlich wird er heute auf 1827,86 zurückgehen und weiter auf 1770,99 fallen . Allerdings kann es zu einer Umkehr nach oben kommen, wenn der Kurs über 1833,05 steigt.

XAUUSDH1 1827.86

 
SanAlex #:

XAU\USD-H1 wird wahrscheinlich heute auf 1827,86 zurückgehen und weiter auf 1770,99 fallen . Allerdings kann es zu einer Umkehr nach oben kommen, wenn es sich über 1833,05 konsolidiert.


Analyse:

Der aktuelle Zustand ist abwärts gerichtet (ALLE Indikatoren sind rückläufig ...)

Um die Position zu fixieren, warten Sie auf die Umkehrung des schnellsten Indikators der drei ... Obwohl die Schließung auf einem kleineren Chart eingestellt werden kann, zum Beispiel 30 min ...


Es gibt immer Optionen...

 

Das XAUAUD-Geschäft


1...808182838485868788899091929394...100
Neuer Kommentar