GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 87
Gold steigt weiter an, ETF-GLD-Geschäft
Angebot für XAUCHF
Ja, so funktioniert das normalerweise. Warten wir ab.
Es hat geklappt - jetzt muss es nur noch hüpfen!?
hat geklappt - muss jetzt ein bisschen was hüpfen!?
Nur, der Abschluss des Tages.
XAU\USD=Daily Es sieht so aus, als ob 1770,99 hier abprallen will ?!
Sieht für mich gut aus. Reichlich Geld, kein Bedarf an Aktien, daher Gold.
Analyse:
Aktueller Stand: Tendenz steigend, aber immer noch VERLUST (ind.3 down)...
Optimale Lösung: Vorerst aus dem Markt aussteigen und auf eine Umkehrung ALLER Indizes in eine Richtung warten.
XAU\USD=Daily Sieht so aus, als ob 1770,99 hier abprallen wird ?!
XAU\USD-H1 Wahrscheinlich wird er heute auf 1827,86 zurückgehen und weiter auf 1770,99 fallen . Allerdings kann es zu einer Umkehr nach oben kommen, wenn der Kurs über 1833,05 steigt.
Analyse:
Der aktuelle Zustand ist abwärts gerichtet (ALLE Indikatoren sind rückläufig ...)
Um die Position zu fixieren, warten Sie auf die Umkehrung des schnellsten Indikators der drei ... Obwohl die Schließung auf einem kleineren Chart eingestellt werden kann, zum Beispiel 30 min ...
Es gibt immer Optionen...
Das XAUAUD-Geschäft