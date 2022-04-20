GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 79

SanAlex: 2021.03.22 07:33      RU

Es sieht so aus, als ob sich Gold seinen Weg nach unten gebahnt hat und nun auf 1928,59 zusteuert.

XAUUSDDaily_1928.59__1

Es ist noch nicht viel Zeit vergangen und das Ziel (1917,95) rückt immer näher.

XAUUSDDaily

 

XAUUSD_Daily.

Es gibt eine korrigierende Welle nach oben. Die Tendenz ist jedoch rückläufig. Die rote Linie ist die obere Grenze des Abwärtskanals des oberen Niveaus.

XAUUSD_Daily_05

 

Wöchentliche Balken

bis zum Ende des Sommers - den Preis von 2095,61

XAUUSDDaily 2095.61

 



Auf den goldenen Diamanten! Er wird abheben!

 
SanAlex:

vor Ende des Sommers - den Preis von 2095,61


kaufen?

 

Die Situation

Die Situation

 
Mikhail Simakov:

kaufen?

Mit einer möglichen Umkehrung des Dollarkurses, mmm

Mikhail Simakov:

kaufen?

Kaufen - so nah wie möglich an 1841,08 und von dort zum Ziel 2095,61

XAUUSDWöchentlich 1841,08

derzeit - angestrebt werden 1903,00

XAUUSDH1 1903,00

und beschloss, heute direkt auf 1903,00 zu gehen.

XAUUSDH2xxx


 

Analyse zu H3 :

Der Trend ist natürlich nach oben gerichtet...

Aber im Moment - Rückzug.

Optimale Lösung - vorerst aus dem Markt aussteigen... Warten, bis ALLE Indikatoren in eine Richtung drehen, auch auf dem 1-Stunden-Chart...

