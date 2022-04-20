GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 79
Es sieht so aus, als ob sich Gold seinen Weg nach unten gebahnt hat und nun auf 1928,59 zusteuert.
Es ist noch nicht viel Zeit vergangen und das Ziel (1917,95) rückt immer näher.
XAUUSD_Daily.
Es gibt eine korrigierende Welle nach oben. Die Tendenz ist jedoch rückläufig. Die rote Linie ist die obere Grenze des Abwärtskanals des oberen Niveaus.
Wöchentliche Balken
bis zum Ende des Sommers - den Preis von 2095,61
Auf den goldenen Diamanten! Er wird abheben!
vor Ende des Sommers - den Preis von 2095,61
kaufen?
Die Situation
kaufen?
Mit einer möglichen Umkehrung des Dollarkurses, mmm
kaufen?
Kaufen - so nah wie möglich an 1841,08 und von dort zum Ziel 2095,61
derzeit - angestrebt werden 1903,00
und beschloss, heute direkt auf 1903,00 zu gehen.
Analyse zu H3 :
Der Trend ist natürlich nach oben gerichtet...
Aber im Moment - Rückzug.
Optimale Lösung - vorerst aus dem Markt aussteigen... Warten, bis ALLE Indikatoren in eine Richtung drehen, auch auf dem 1-Stunden-Chart...