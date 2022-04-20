GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 50

Neuer Kommentar
[Gelöscht]  
VVT:

Dots gewarnt :)))) Meine Vorhersage -> die Handelswoche ist vorbei, der Laden ist geschlossen, besser den Roboter ausknocken, damit er keine Dummheiten macht :))

Ich lasse es sein - ein Monat selbstgemachter Vino reicht - ich kann es jetzt machen, aber dann komme ich nicht mehr aus der Toilette raus

 
VVT:

Dots alarmiert :)))) Meine Vorhersage -> die Handelswoche ist vorbei, der Laden schließt, besser den Roboter abschalten, damit er keine Dummheiten macht :))

Der Handel mit dem Roboter endet später

;)

 
Renat Akhtyamov:

Der Handel mit dem Roboter endet später

;)

Das gefällt mir an ihnen: Sie fordern keine Erhöhung der Überstundenvergütung oder überhaupt keine, sie fordern keinen Urlaub im August, sie beschweren sich nicht über Diskriminierung, sie haben keine Perioden oder Kopfschmerzen. Ich verstehe nicht, warum sie Berater oder Experten genannt werden, aber egal, Hauptsache, sie arbeiten gut :)))

[Gelöscht]  
Jahr verkauft bei 1874 mit einem TR von 1770
 
VVT:

...

Haben Sie frühere Fraktale in der vertikalen Ebene auf der linken Seite des Diagrammfensters, oder was ist das? Zeichnet der Roboter das alles oder zeichnen Sie es von Hand?

Der Reihe nach:

Auf der linken Seite jedes Diagramms können Widerstands- und Unterstützungsniveaus eingezeichnet werden, die auf anderen operativen Skalen berechnet wurden (andere Wellenniveaus).

Ich selbst stelle die Symbole der Wellenköpfe aus.
Das Programm prüft in Echtzeit die Einhaltung der Regeln der Wellenanalyse nach DML &EWA Technique und erzeugt aus dem ausgewählten Wellentop je nach Tastaturbefehl Andrews' Pitchfork, Schiff-Linien oder Fibonacci-Preis- und Zeitniveaus zu konstruieren.
Die gesamte Konstruktion wird mit den Einstellungen für die nächste, sich entwickelnde Welle angezeigt.

 
Igor Bebeshin:

Der Reihe nach:

Ich war auf der Website, alles klar, danke.

 

Am 24. September kam ich mit folgenden Signalen aus dem Verkauf:


  1. Ein Test der Schiff-Linie von Andrews Pitchfork Minuette-Wellenebene im Schnittbereich mit der Endlinie von Andrews Korrektur-Pitchfork Senior Minute-Wellenebene.
  2. Test der Endlinie der absteigenden Pitchfork SubMinuette-Wellenebene von Andrews.
  3. Die Entscheidung wurde aufgrund dieser Signale getroffen, da ich am Freitag nicht handeln konnte, und ich versuche, am Wochenende keine offenen Geschäfte zu machen.
    Teilweise Rechtfertigung der Entscheidung wurde bestätigt, aber die Endlinie der Korrektur Andrews' Pitchforks der Minute große Welle Ebene wurde nicht getestet und einige Unvollständigkeit blieb.
  4. Was nun? Um zu verstehen, lassen Sie uns eine Umkehrung Andrews' Pitchfork auf den angeblich gebildeten Tops aufbauen.
  5. Die Grenze der roten Zone der Andrews'schen Pitchfork ofMinute Wave Level ist nicht durchbrochen worden.
    Das heißt, dass eine Umkehrung nach oben auf dieser Wellenebene nicht bestätigt wird.
  6. Aber auch die Kontrolllinie der Pitchfork wird nicht durchbrochen, d.h. es findet keine Aufhebung der Umkehr statt.
    Ungewissheit.
  7. Bei der jüngeren WelleMinuette hingegen wurde die Grenze der roten Zone durchbrochen, d.h. die Umkehrung oder Korrektur nach oben auf diesem Wellenniveau ist bestätigt.
  8. Die Bestätigung oder Aufhebung einer Korrektur oder einer Umkehrung nach oben erfolgt durch einen Abprall oder einen Ausbruch des Blocks von der Ausgangs- und der Referenzlinie der Pitchfork-Daten von Andrews.

FAZIT:
In Anbetracht einer gewissen Unsicherheit - aus den Geschäften, bis ein Ausbruch oder Rebound aus dem Block von der ursprünglichen und Referenzlinie von Andrews' Pitchfork Daten der Minuette Welle Ebene .

[Gelöscht]  
Igor Bebeshin:

Am 24. September bin ich aufgrund folgender Signale aus dem Verkauf ausgestiegen:


  1. Ein Test der Schiff-Linie von Andrews Pitchfork Minuette-Wellenebene im Schnittbereich mit der Endlinie von Andrews Korrektur-Pitchfork Senior Minute-Wellenebene.
  2. Test der Endlinie der absteigenden Pitchfork SubMinuette-Wellenebene von Andrews.
  3. Die Entscheidung wurde aufgrund dieser Signale getroffen, da ich am Freitag nicht handeln konnte, und ich versuche, am Wochenende keine offenen Geschäfte zu machen.
    Teilweise Rechtfertigung der Entscheidung wurde bestätigt, aber die Endlinie der Korrektur Andrews' Pitchforks der Minute große Welle Ebene wurde nicht getestet und einige Unvollständigkeit blieb.
  4. Was nun? Um zu verstehen, lassen Sie uns eine Umkehrung Andrews' Pitchfork auf den angeblich gebildeten Tops aufbauen.
  5. Die Grenze der roten Zone der Andrews'schen Pitchfork ofMinute Wave Level ist nicht durchbrochen worden.
    Das heißt, dass eine Umkehrung nach oben auf dieser Wellenebene nicht bestätigt wird.
  6. Aber auch die Kontrolllinie der Pitchfork wird nicht durchbrochen, d.h. es findet keine Aufhebung der Umkehr statt.
    Ungewissheit.
  7. Bei der jüngeren WelleMinuette hingegen wurde die Grenze der roten Zone durchbrochen, d.h. die Umkehrung oder Korrektur nach oben auf diesem Wellenniveau ist bestätigt.
  8. Die Bestätigung oder Aufhebung der Korrektur bzw. der Umkehrung nach oben erfolgt durch einen Abprall oder einen Ausbruch des Blocks von der Ausgangs- und der Referenzlinie der Pitchfork-Daten von Andrews.

FAZIT:
In Anbetracht einer gewissen Unsicherheit - aus den Geschäften, bis ein Ausbruch oder Rebound aus dem Block von der ursprünglichen und Referenzlinie von Andrews' Pitchfork Daten der Minuette Welle Ebene .

Ein Rückgang auf 1670 ist garantiert. Bei einem normalen Macd
 
Vladimir Baskakov:
Der Rückfall auf 1670 ist garantiert. Bei einem normalen Macd

Garantiert ist zu sicher, ich würde den Begriff durchaus möglich verwenden :)

 
VVT:

Garantiert ist ein zu selbstbewusstes Wort, ich würde den Begriff durchaus möglich verwenden:)

Sind Sie definitiv Helen oder Helen(Stag)?

1...434445464748495051525354555657...100
Neuer Kommentar