Dots gewarnt :)))) Meine Vorhersage -> die Handelswoche ist vorbei, der Laden ist geschlossen, besser den Roboter ausknocken, damit er keine Dummheiten macht :))
Ich lasse es sein - ein Monat selbstgemachter Vino reicht - ich kann es jetzt machen, aber dann komme ich nicht mehr aus der Toilette raus
Der Handel mit dem Roboter endet später
;)
Das gefällt mir an ihnen: Sie fordern keine Erhöhung der Überstundenvergütung oder überhaupt keine, sie fordern keinen Urlaub im August, sie beschweren sich nicht über Diskriminierung, sie haben keine Perioden oder Kopfschmerzen. Ich verstehe nicht, warum sie Berater oder Experten genannt werden, aber egal, Hauptsache, sie arbeiten gut :)))
...
Haben Sie frühere Fraktale in der vertikalen Ebene auf der linken Seite des Diagrammfensters, oder was ist das? Zeichnet der Roboter das alles oder zeichnen Sie es von Hand?
Der Reihe nach:
Auf der linken Seite jedes Diagramms können Widerstands- und Unterstützungsniveaus eingezeichnet werden, die auf anderen operativen Skalen berechnet wurden (andere Wellenniveaus).
Ich selbst stelle die Symbole der Wellenköpfe aus.
Das Programm prüft in Echtzeit die Einhaltung der Regeln der Wellenanalyse nach DML &EWA Technique und erzeugt aus dem ausgewählten Wellentop je nach Tastaturbefehl Andrews' Pitchfork, Schiff-Linien oder Fibonacci-Preis- und Zeitniveaus zu konstruieren.
Die gesamte Konstruktion wird mit den Einstellungen für die nächste, sich entwickelnde Welle angezeigt.
Ich war auf der Website, alles klar, danke.
Am 24. September kam ich mit folgenden Signalen aus dem Verkauf:
Teilweise Rechtfertigung der Entscheidung wurde bestätigt, aber die Endlinie der Korrektur Andrews' Pitchforks der Minute große Welle Ebene wurde nicht getestet und einige Unvollständigkeit blieb.
Das heißt, dass eine Umkehrung nach oben auf dieser Wellenebene nicht bestätigt wird.
Ungewissheit.
FAZIT:
In Anbetracht einer gewissen Unsicherheit - aus den Geschäften, bis ein Ausbruch oder Rebound aus dem Block von der ursprünglichen und Referenzlinie von Andrews' Pitchfork Daten der Minuette Welle Ebene .
Der Rückfall auf 1670 ist garantiert. Bei einem normalen Macd
Garantiert ist zu sicher, ich würde den Begriff durchaus möglich verwenden :)
Sind Sie definitiv Helen oder Helen(Stag)?