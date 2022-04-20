GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 99
Wo sind also Ihre "anderthalb Milliarden" für den "Spiegel" geblieben...?
Ein Kinderspiel - Hosen an den Trägern!...!
Ich habe geschrieben, dass ich einen EA debuggen wollte.
Aber du hast gesagt, dass die Demo ein Spiegel :) der echten ist.
Wenn Sie es nicht jedem unter die Nase reiben wollen. Sie haben keine Lust, es allen unter die Nase zu reiben, aber es ist eher so, dass Sie keine Chance haben.
In diesem Fall besteht das Problem darin, dass man nicht allen auf die Nase binden will, oder besser gesagt, nicht kann.
um alle zum Schweigen zu bringen :) mich eingeschlossen
Du kannst kämpfen, so viel du willst... - Ich bin weder interessiert noch fühle ich mich unwohl...
Das Beispiel wird für die allgemeine Entwicklung von jungen Händlern gezeigt, um ein mögliches Ziel zu identifizieren, das sie anstreben...
Sie können es anstreben oder auch nicht...
Ich verstehe - ich habe also verloren...
Verstehe - Sie sind also raus...
Sie sind naiv, nicht wahr?
Glauben Sie wirklich, dass Sie Ihr echtes Konto vor jedem "Stumpf" vorzeigen können...?
Nach den jüngsten Ereignissen, wenn sie beschlossen, mit Rubel zu kaufen, und der Rubel wurde an den Preis von Gold gekoppelt, so scheint es, dass das Gold in einem kleinen Korridor gehen wird.
Solche wilden Erholungen sind unwahrscheinlich, wir können beim nächsten Rückgang kaufen und beim nächsten Anstieg verkaufen, und die Durchschnittsbildung hilft.
Ich werde es mir ansehen, aber das ist wahrscheinlich die flachste Anlage für die nächste Zeit.
Anscheinend wird das Gold durch einen kleinen Korridor laufen.
Ja, der Kanal ist rückverfolgbar...
Aber um ein falsches Signal zu vermeiden (Durchbrechen des Kanals), ist es besser, einen FAST-Trendindikator in Kombination mit dem Kanal zu verwenden...
Hallo!
Frage: Welche Goldprognose für die Woche geben Sie den Herren?
Ich brauche dringend eine genauere Prognose.
Gold-Analyse:
Die derzeitige Marktlage tendiert nach oben.
Perspektive - Fortsetzung des Aufwärtstrends.
Ziel ist die obere Begrenzung des Kanals ( 2010 )... aber man muss den Markt beobachten...
Langfristige Prognosen sind keine gute Sache!
Hallo!
Ihrem Indikator zufolge gibt es eine Divergenz.
D.h. Gold verkauft. ))