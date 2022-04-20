GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 34
Die Aktie eines Goldminenunternehmens. NEM:
Warum zum Teufel haben Sie diesen Thread in diesen Bereich verschoben?
Das sind auch die Goldpreise, auch wenn es Sie vielleicht überrascht. 13 Pfund für was?
Man braucht eine Zeitmaschine, um in die Vergangenheit zu reisen und zu diesem Preis zu kaufen. Das ist ungefähr so, als würde man einen Rubel für 45 kaufen.
Schauen Sie sich das Bild an und vermuten Sie, wohin der Preis gehen wird.https://charts.mql5.com/26/10/xauusd-d1-npbfx-limited.png
Sie haben Bilder von den Preisen von 3 Verpackungen und einem echten Produkt
Eine Münze und eine Ware, soweit es meine Bilder betrifft. Der Preis eines Derivats = Goldpreis für Dollars/Anzahl der Anteile an einem Fonds, der nur Gold verkauft, kauft und hält - % Gemeinkosten. Das Ergebnis sind 13 Dollar. Das Diagramm ist genau dasselbe wie bei XAUUSD, die vertikale Skala ist anders. Probieren Sie es aus - es wird Ihnen gefallen, Sie brauchen nur den Status eines qualifizierten Anlegers. Ich habe diesen Status seit 1997.