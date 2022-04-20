GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 93
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Das ist genug für heute, die Hauptsache ist, rechtzeitig zu stoppen, es wird wahrscheinlich schwierig sein, heute tiefer zu gehen.
Was GOLD betrifft, so gibt es meines Wissens nach keine Bestätigung - ist das richtig?
Aber keine Nachrichten oder Veranstaltungen?
Alle NEUIGKEITEN oder EREIGNISSE MÜSSEN sich zunächst im PREIS widerspiegeln...
DER PREIS BERÜCKSICHTIGT ALLES!
Alle NEUIGKEITEN oder EREIGNISSE werden sich in erster Linie im PREIS widerspiegeln...
DER PREIS berücksichtigt ALLES!
es ist wahr
hier sind sie - 1950
Das ist richtig.
hier sind sie - 1950
Und?... Raten Sie die ganze Zeit oder NUR an großen Feiertagen...?
Warum spielst du nicht SPORTLOTO?
Einem Berater ist es egal, ob er eine Position im Jahr 1945 oder 1955 schließt... Solange er einen Gewinn erzielt!
Und?... Raten Sie immer oder nur an großen Feiertagen...?
Warum spielst du nicht SPORTLOTO?
Einem Berater ist es egal, ob er eine Position im Jahr 1945 oder 1955 schließt... Die Hauptsache ist, dass sie Gewinn abwirft!
Hat Ihr Berater das Jahr 1955 abgeschlossen - oder wartet er auf 1945?
Bekommt er sein Wissen direkt aus dem Weltraum? :) oder ist er nur im Sport-Bingo ausgebildet?
p.s.
Ichstelle keine Vermutungen an - ich lese nur die Werte und schaue mir die Mengen an.
Ist Ihr Berater für 1955 geschlossen - oder wartet er auf 1945
Bekommt er sein Wissen direkt aus dem Kosmos? :) oder ist er nur im Sport-Bingo ausgebildet?
p.s.
ichrate nicht, ich lese nur die Werte :) und schaue mir die Mengen an
Jetzt habe ich es verstanden!
Du hast die LEVELSgezeichnet... hast du sie übrigens "aus dem Weltraum geholt"?... oder hast du sie geträumt?...
Nein, Sie müssen es erraten haben, wie Sportlotto...?
Jedenfalls habe ich die Hellseher, die die ZUKUNFT sehen, immer beneidet.
Jetzt habe ich es verstanden!
Du hast die LEVELS gezeichnet..., hast du sie übrigens "aus dem Weltraum geholt"... oder hast du geträumt?...?
Nein, Sie müssen es erraten haben, wie Sportlotto...?
Wie auch immer, ich habe Hellseher, die die ZUKUNFT sehen, immer beneidet...
Ah, das ist der Grund! Das erklärt eine Menge, sei nicht neidisch, mein Kollege.
Oder hat es Sie sehr verärgert, dass 10 Uhr genau der richtige Zeitpunkt war?
aber es ist noch nicht 18:45 Uhr und ich werde ein großer Versager sein, wenn der Preis 1945 erreicht :)))) dann hast du eine Ausrede, um mein Gesicht auf den Tisch zu hauen.
Ah, das ist der Grund! Das erklärt eine Menge, sei nicht neidisch, mein Kollege.
Oder hat es Ihnen zu sehr wehgetan, die genaue Höhe um 10 Uhr zu haben?
Aber es ist noch nicht 18.45 Uhr, und ich werde es vermasseln, wenn der Preis bei 1945 liegt: )))) dann hast du einen Vorwand, mein Gesicht auf den Tisch zu hauen.
Sie verstehen mich falsch, ich habe NUR Expert Advisors, die, wie Sie wissen, keine hellseherischen Fähigkeiten haben - kein bisschen...
Aber ich habe kein Problem damit!
Und Neid? Das ist mein Kindheitstraum von Magiern und Zauberern ... Na ja, ich muss wohl mindestens einen Makel haben ...?
Obwohl eine entwickelte Vorstellungskraft wahrscheinlich eine Tugend ist...
Sie verstehen mich falsch, ich habe NUR EAs am Laufen, bei denen es, wie Sie verstehen, keinen Hellseher gibt - nicht einen einzigen Bit....
Aber ich habe kein Problem damit!
Und Neid? Das ist mein Kindheitstraum von Magiern und Zauberern ... Na ja, ich muss wohl mindestens einen Makel haben ...?
Obwohl eine rege Phantasie wahrscheinlich eine Tugend ist...
Wow, Sie sind der Traum der Menschheit!
EIN Nachteil - und der ist ziemlich unbedeutend.
Wow, Sie sind der Traum der Menschheit!
NUR EIN FEHLER.