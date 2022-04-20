GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 9
Der indische USD könnte noch lange Zeit fallen, da der 7-Jahres-Zyklus der USD-Schwäche begonnen hat. Und für Gold ist es ein Klassiker.
Maxim, meiner Meinung nach haben Sie eine sehr logische und überzeugende Prognose abgegeben. Wahrscheinlich werden wir aufgrund der Abschwächung des USD ein weiteres Wachstum des EURUSD sehen. Auch über 1,1800. Es ist jetzt 12:00 Uhr. Bislang ist EURUSD auf D1 seit zwei Tagen auf dem Rückzug. Aber heute (20. Juli) um 14:45 Uhr Kiewer Zeit der EUR-Zinssatz. Und am 26. Juli der USD-Zinssatz. Und das ist alles, denke ich, die Flaute bis zum 7. September (EUR-Zinssatz). Der 20. Juli und der 26. Juli werden also das Verhalten von EURUSD in diesem Zeitabschnitt - bis zum 7. September - bestimmen. Höchstwahrscheinlich wird es eine Wohnung geben, aber wir werden sehen.
Leider habe ich die Tabelle der ECU vor 1990 nicht, es wäre interessant, sie zu verfolgen, aber es gibt einen eindeutigen 7-Jahres-Zeitraum seit 1990, Sie können es sogar doppelt überprüfen. Und im Allgemeinen ist das ganze Diagramm selbst spiegelnd intuitiv :)
Ich weiß nicht genau, wie stark das Wachstum sein kann, weil es keinen Klebstoff für den Equus gibt, aber wir können von einer Korrektur von mindestens 50 % gegenüber dem vorherigen Siebenjahreszyklus ausgehen.
Und in den letzten Wochen war die Abwärtsformation offensichtlich eine Korrektur. Klassischerweise kann es sich bei einem Dreieck in der Mitte und nur 2 Wellen um nichts anderes als ein Zickzack handeln. Und die Schenkel eines Zickzacks sind in Länge und Zeit fast gleich, was darauf hindeuten kann, dass sich diese Formation von selbst entwickelt hat und sich der langfristige Trend ändern sollte.
Und wenn Sie ein wenig über ein Monatschart phantasieren wollen, dann:
Verne, es ist keine Fantasie, sondern eine Prognose nach dem Prinzip des geringsten Widerstandes - der einfachste Weg für den Kurs, sich zu bewegen, die Antwort liegt in den ähnlichen Zyklen.
Ich meine, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass Trump tatsächlich Putins Schützling ist (nur ein Scherz) :)
Die Zeit wird es zeigen.
Bitte lassen Sie mich wissen, wenn Ihr Stopp ausgelöst wird, ich werde auch verkaufen
Sie meinen Stoploss? einer wurde bereits ausgelöst. Ich teste mein Neuronet und bin so aufgeregt, dass die Signale der letzten 4 Wochen korrekt waren. Diesmal nicht, ich habe sie trainiert. Sie besteht immer noch darauf, den Preis in der nächsten Woche zu senken.
Hallo Leute. Gibt es jemanden, der aktiv mit Gold handelt? Ich frage mich, auf welche Daten Sie Ihre Entscheidungen stützen?
Und eine zweite Frage: Wer hat Erfolg gehabt und wie lange handeln Sie schon? Interessiert an den Ergebnissen der anderen Teilnehmer an diesem Instrument
Ist man zu faul, das Thema vorher zu lesen?
Ich habe es gelesen, 4-7 Leute schreiben verschiedene Gedanken über die Korrelation mit dem Dollar, 7-Jahres-Zyklen usw. Ich bin wirklich neugierig, wer handelt dieses Instrument und wie ist der Erfolg? Zum Beispiel: Ich verliere, Handel bei 0, bin ich einer von diesen 5%, die was haben, oder bin ich nur ein Gott)))
Analysieren Sie Diagramme, die etwas größer als M5 sind, z. B. D1 und höher.
Es sieht so aus, als müssten wir ein wenig auf einmal verkaufen: