Kocht die Eifersucht über? ;)))
♪ Gour it in a cup and drink it, don't sweat it ♪
♪ and it'll go away ♪// Mit Gier und Begeisterung rate ich Ihnen, dasselbe zu tun...
Eifersüchtig auf was, Lech? Sie haben noch nichts bestätigt, Sie reden nur.
Wenn du nicht einmal den Namen lesen kannst, dann bist du sauer.
Mach weiter, ich mag es, dass du eifersüchtig bist
und nebenbei bemerkt, kann die Überwachung nicht mit der Anzahl der Angebote mithalten und kann die Anzeige der Angebote nicht deaktivieren
Ich möchte die Trades und damit die Strategie nicht anzeigen
;)
aufstampfen - aufstampfen 1909.13
und hier ist mein Roboter, er wird mich umhauen.
scheint nicht abgetropft zu sein - heute höchstwahrscheinlich bis hierher 1889,49 und wieder hoch
--------------------------------------------------
Eines verstehe ich nicht - warum die Positionen geschlossen wurden - in den Einstellungen gibt es keine Schließung des Signals.
- Ich hätte alles mit Gewinn abschließen sollen
----------------------------------------------
Ich verstehe, warum das passiert ist - ich hatte einen Gewinn von 130 000 - also nahm er diesen Betrag und schloss die Positionen
Und der Saldo - sollte geschlossen werden, wenn er 300 000 erreicht - aber ich war minus 40 000 - auf einem Stop-Out erhalten.
Ich hätte gedacht, dass mit dem Roboter etwas nicht stimmt.
Hallo zusammen. XAU/GBP- und XAU/CHF-Handel:
XAU / GBP
XAU / CHF
Gut gemacht! - Ich frage mich, was Sie gerne hören würden?
Bei Gold herrscht ein ziemliches Durcheinander. Es sieht so aus, als ob es nach oben gehen wollte und jetzt wieder nach unten geht.
Er wird wahrscheinlich von 1900,90 auf 1838,00 sinken.
----------------------
Ich bleibe vorerst bei 1900,90 - es gibt eine Falle, hoffentlich vergessen sie nicht, mich mit runterzunehmen
Bei Gold herrscht ein ziemliches Durcheinander. Es sieht so aus, als ob es nach oben gehen wollte und jetzt wieder nach unten geht.....
Ja, das Gold ist nicht verwirrt, auch wenn man der vereinfachten Version des Aufschlags folgt - das Ziel der Aufwärtsbewegung dieses Jahres ist erreicht, dann steht eine Korrektur bevor:
Wenn wir die kompliziertere Version nehmen:
Wenn man davon ausgeht, dass die zweite Welle eine ausgedehnte Korrektur war, wird die vierte Welle zwar tief sein, aber nicht mit solchen Zielen wie auf dem obigen Chart
Hier ist eine Grafik des Goldpreises über 100 Jahre. Es könnte für jemanden interessant sein, sich das anzusehen.
Aus dem Diagramm können Sie ersehen, dass etwas passieren wird und der Preis wahrscheinlich sinken wird.