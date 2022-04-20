GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 54

Renat Akhtyamov:

Kocht die Eifersucht über? ;)))

♪ Gour it in a cup and drink it, don't sweat it ♪

♪ and it'll go away ♪

// Mit Gier und Begeisterung rate ich Ihnen, dasselbe zu tun...
Eifersucht auf was, Lech? Sie haben noch nichts bestätigt, Sie reden nur.
 
Vladimir Baskakov:
Eifersüchtig auf was, Lech? Sie haben noch nichts bestätigt, Sie reden nur.

Wenn du nicht einmal den Namen lesen kannst, dann bist du sauer.

Mach weiter, ich mag es, dass du eifersüchtig bist

und nebenbei bemerkt, kann die Überwachung nicht mit der Anzahl der Angebote mithalten und kann die Anzeige der Angebote nicht deaktivieren

Ich möchte die Trades und damit die Strategie nicht anzeigen

;)

SanAlex:

aufstampfen - aufstampfen 1909.13

und hier ist mein Roboter, er wird mich umhauen.

scheint nicht abgetropft zu sein - heute höchstwahrscheinlich bis hierher 1889,49 und wieder hoch

--------------------------------------------------

Eines verstehe ich nicht - warum die Positionen geschlossen wurden - in den Einstellungen gibt es keine Schließung des Signals.

- Ich hätte alles mit Gewinn abschließen sollen

----------------------------------------------

Ich verstehe, warum das passiert ist - ich hatte einen Gewinn von 130 000 - also nahm er diesen Betrag und schloss die Positionen

Und der Saldo - sollte geschlossen werden, wenn er 300 000 erreicht - aber ich war minus 40 000 - auf einem Stop-Out erhalten.

Ich hätte gedacht, dass mit dem Roboter etwas nicht stimmt.

Hallo zusammen. XAU/GBP- und XAU/CHF-Handel:


XAU / GBP


XAU / CHF


Александр:

Hallo zusammen. Geschäfte mit XAU/GBP und XAU/CHF:

Gut gemacht! - Ich frage mich, was Sie gerne hören würden?

 
SanAlex:

Gut gemacht! - Ich frage mich, was Sie gerne hören würden?

Er hat den Prognosethread im Jahr '14 gelesen und er ist nicht schlau, er mäht die Kohle runter :)
Bei Gold herrscht ein ziemliches Durcheinander. Es sieht so aus, als ob es nach oben gehen wollte und jetzt wieder nach unten geht.

Er wird wahrscheinlich von 1900,90 auf 1838,00 sinken.

----------------------

Ich bleibe vorerst bei 1900,90 - es gibt eine Falle, hoffentlich vergessen sie nicht, mich mit runterzunehmen

SanAlex:

Bei Gold herrscht ein ziemliches Durcheinander. Es sieht so aus, als ob es nach oben gehen wollte und jetzt wieder nach unten geht.

....

Ja, das Gold ist nicht verwirrt, auch wenn man der vereinfachten Version des Aufschlags folgt - das Ziel der Aufwärtsbewegung dieses Jahres ist erreicht, dann steht eine Korrektur bevor:



Wenn wir die kompliziertere Version nehmen:

  • Das Ziel wird ebenfalls erreicht, allerdings auf einer niedrigeren Wellenebene...
  • Daher erwarte ich eine nicht so tiefe Korrektur...
    Wenn man davon ausgeht, dass die zweite Welle eine ausgedehnte Korrektur war, wird die vierte Welle zwar tief sein, aber nicht mit solchen Zielen wie auf dem obigen Chart
 

Hier ist eine Grafik des Goldpreises über 100 Jahre. Es könnte für jemanden interessant sein, sich das anzusehen.

Gold_100

Uladzimir Izerski:

Hier ist eine Grafik des Goldpreises über 100 Jahre. Es könnte für jemanden interessant sein, sich das anzusehen.


Aus dem Diagramm können Sie ersehen, dass etwas passieren wird und der Preis wahrscheinlich sinken wird.

