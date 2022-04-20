GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 14

Igor Makanu:

es ist eine Formel aus Wikipedia, der Dollar-Index wird jedes Jahr neu berechnet, Sie müssen "markit_iboxxfx_index" googeln, bei ihsmarkit.com - sie machen globale Währungsnutzungsanalysen, hier für 2019

FXUSD EUR 41,55%

FXUSD CAD 28,73%

FXUSD JPY 15,76%

FXUSD GBP 8,69%

FXUSD CHF 5,27%

d. h. DXY-Berechnung = 50,14348112 × EUR/USD^(-0,4155) × USD/CAD^(0,2873) × USD/JPY^(0,1576) × GBP/USD^(-0,0869) × USD/CHF^(0,0527)

Ich habe keine Informationen über den ersten Multiplikator gefunden, ich habe die Daten für die einzelnen Jahre beigefügt. Mit Hilfe dieser Tabellen ist es möglich, einen Index für eine beliebige Währung zu bilden, aber imho sind dies alles Fundamentaldaten und sie sind nicht für den Handel geeignet.

Wenn Sie den Index anhand Ihrer Gewichte berechnen, müsste der Bx-Index derzeit 1,170303 betragen.

in Wirklichkeit: DXY = 98,24

und bei "alten" Tarifen beträgt die Berechnung 0,9824

 
Vladimir Kononenko:

Wenn Sie den Index unter Verwendung Ihrer Gewichte berechnen, sollte der Quid-Index derzeit = 1,170303 sein.

in Wirklichkeit: DXY = 98,24

und nach den "alten" Quoten beträgt die Berechnung 0,9824.

Leider habe ich den Dollar-Index nicht erfunden, theoretisch zeigt er den Dollar-Umsatz für das Vorjahr an, und das Terminal oder die oben genannten Seiten zählen den Dollar-Index aus dem Wiki-Artikel, den ich kenne

Sie müssen also entscheiden, ob Sie sich auf reale Daten stützen müssen - ich habe die Referenzmaterialien dargelegt - oder ob Sie eine Formel wiederholen müssen

Aber der Dollar-Index ist ein globaler Trend, es zeigt nicht die aktuelle Situation, ich bin für TS intraday suchen, ist es nicht für intraday benötigt, imho

 
Zeit zum Kaufen?
 
Mikhail Simakov:
Zeit zum Kaufen?
OK, verkauft!
 
Sergey Chalyshev:
OK, verkauft!

und jetzt ist es an der Zeit? )

 
Mikhail Simakov:

und jetzt ist es an der Zeit? )


Gekauft bei 1495, erwartet 1525

 
prostotrader:


Gekauft bei 1495, erwartet 1525

Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat: "Man braucht die Tiefs, um sie zu überwinden".

 
Mikhail Simakov:

Ich kann mich nicht erinnern, wer das gesagt hat: "Man braucht Minima, um sie zu überwinden"

Und die Höchstwerte?)
 
Mikhail Simakov:

Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat: "Tiefs sind dazu da, gebrochen zu werden".

Ich mag es lieber: "Was heute viel wert ist, könnte morgen noch mehr wert sein" (ich glaube, es war Buffett)

