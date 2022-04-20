GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 14
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
es ist eine Formel aus Wikipedia, der Dollar-Index wird jedes Jahr neu berechnet, Sie müssen "markit_iboxxfx_index" googeln, bei ihsmarkit.com - sie machen globale Währungsnutzungsanalysen, hier für 2019
FXUSD EUR 41,55%
FXUSD CAD 28,73%
FXUSD JPY 15,76%
FXUSD GBP 8,69%
FXUSD CHF 5,27%
d. h. DXY-Berechnung = 50,14348112 × EUR/USD^(-0,4155) × USD/CAD^(0,2873) × USD/JPY^(0,1576) × GBP/USD^(-0,0869) × USD/CHF^(0,0527)
Ich habe keine Informationen über den ersten Multiplikator gefunden, ich habe die Daten für die einzelnen Jahre beigefügt. Mit Hilfe dieser Tabellen ist es möglich, einen Index für eine beliebige Währung zu bilden, aber imho sind dies alles Fundamentaldaten und sie sind nicht für den Handel geeignet.
Wenn Sie den Index anhand Ihrer Gewichte berechnen, müsste der Bx-Index derzeit 1,170303 betragen.
in Wirklichkeit: DXY = 98,24
und bei "alten" Tarifen beträgt die Berechnung 0,9824
Wenn Sie den Index unter Verwendung Ihrer Gewichte berechnen, sollte der Quid-Index derzeit = 1,170303 sein.
in Wirklichkeit: DXY = 98,24
und nach den "alten" Quoten beträgt die Berechnung 0,9824.
Leider habe ich den Dollar-Index nicht erfunden, theoretisch zeigt er den Dollar-Umsatz für das Vorjahr an, und das Terminal oder die oben genannten Seiten zählen den Dollar-Index aus dem Wiki-Artikel, den ich kenne
Sie müssen also entscheiden, ob Sie sich auf reale Daten stützen müssen - ich habe die Referenzmaterialien dargelegt - oder ob Sie eine Formel wiederholen müssen
Aber der Dollar-Index ist ein globaler Trend, es zeigt nicht die aktuelle Situation, ich bin für TS intraday suchen, ist es nicht für intraday benötigt, imho
Zeit zum Kaufen?
OK, verkauft!
und jetzt ist es an der Zeit? )
und jetzt ist es an der Zeit? )
Gekauft bei 1495, erwartet 1525
Gekauft bei 1495, erwartet 1525
Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat: "Man braucht die Tiefs, um sie zu überwinden".
Ich kann mich nicht erinnern, wer das gesagt hat: "Man braucht Minima, um sie zu überwinden"
Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat: "Tiefs sind dazu da, gebrochen zu werden".
Ich mag es lieber: "Was heute viel wert ist, könnte morgen noch mehr wert sein" (ich glaube, es war Buffett)