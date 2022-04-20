GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 94
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Es sieht so aus, als würde der Goldpreis sinken.
Starker Anstieg des US-Aktienmarktes bestätigt
XAUUSDH2 Ziel 1948,69
Sie wieder?
Sieht so aus, als würde es heute wieder abwärts gehen.
Die Marke von 1900 ist noch lange nicht erreicht.
Die Spanne von 1925 bis 1915 scheint durchaus realisierbarwir sprechen von GOLD-6.22
Analyse zu Gold (allgemeiner Trend auf W1):
Der aktuelle Zustand ist flach (die Indikatoren zeigen in unterschiedliche Richtungen)...
Optimale Option - außerhalb des Marktes..., um für die Umkehrung der ALLE Indizes in eine Richtung warten...
Aber die Handelsstrategien sind vielfältig, einschließlich der Arbeit an Pullbacks.... oder Scalping, wenn das Vorhandensein eines Trends irrelevant ist...
XAUUSDH2 Ziel 1948,69
Es gibt Neuigkeiten - der Goldpreis könnte wahrscheinlich sinken? Die Vorhersage ist annulliert!
Analyse zu Gold (allgemeiner Trend auf W1):
Der aktuelle Zustand ist flach (die Indikatoren zeigen in unterschiedliche Richtungen)...
Optimale Option - außerhalb des Marktes..., um für die Umkehrung der ALLE Indizes in eine Richtung warten...
Aber die Handelsstrategien sind vielfältig, einschließlich der Arbeit an Pullbacks.... oder Scalping, wenn das Vorhandensein eines Trends keine Rolle spielt ...
Ist w1 noch flach?
Die Bestimmung des GENERAL-Trends ist keine eindeutige Frage...
Die Idee ist, dass je größer das Diagramm ist, um den allgemeinen Trend zu bestimmen, die ZUVERLÄSSIGKEIT der Strategie.
Dies ist alles wahr, aber in der Praxis, jeder Händler wählt seine eigene Grafik ... Da die meisten Händler nicht wie die große Verzögerung Signale und daher eine seltene Handel ...
BEISPIEL (für diese Goldstrategie):
W1 - Wohnung
D1 - flach
H12 - flach
H8 - Aufwärtstrend
H6 - Aufwärtstrend
H4 - flach
H3 - flach
H2 - flach
Die Bestimmung des GENERAL-Trends ist keine eindeutige Angelegenheit...
Je größer das Diagramm zur Bestimmung des allgemeinen Trends ist, desto zuverlässiger ist die Strategie im Idealfall.
So sieht die Strategie auf H8 aus:
Aktueller Stand - Tendenz steigend ( alle Ind. im Plus )...
So sieht die Strategie auf H8 aus:
Der aktuelle Stand ist aufwärtsgerichtet ( alle Ind. sind im Plus )...
Auf jedem Zeitrahmen und jedem Indikator können Sie immer sehen, was Sie sehen wollen. Aber das ist ein Trost, kein Signal und keine Aufforderung zum Handeln
Sie brauchen mir nicht zu antworten, ich verzichte darauf.