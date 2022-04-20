GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 94

Neuer Kommentar
 

Es sieht so aus, als würde der Goldpreis sinken.

Starker Anstieg des US-Aktienmarktes bestätigt

[Gelöscht]  

XAUUSDH2 Ziel 1948,69

1948.69

 
Алексей Тарабанов #:

Sie wieder?

Hallo
 

Sieht so aus, als würde es heute wieder abwärts gehen.

Die Marke von 1900 ist noch lange nicht erreicht.

Die Spanne von 1925 bis 1915 scheint durchaus realisierbar

wir sprechen von GOLD-6.22
 

Analyse zu Gold (allgemeiner Trend auf W1):

Der aktuelle Zustand ist flach (die Indikatoren zeigen in unterschiedliche Richtungen)...

Optimale Option - außerhalb des Marktes..., um für die Umkehrung der ALLE Indizes in eine Richtung warten...


Aber die Handelsstrategien sind vielfältig, einschließlich der Arbeit an Pullbacks.... oder Scalping, wenn das Vorhandensein eines Trends irrelevant ist...

[Gelöscht]  
SanAlex #:

XAUUSDH2 Ziel 1948,69

Es gibt Neuigkeiten - der Goldpreis könnte wahrscheinlich sinken? Die Vorhersage ist annulliert!

XAUUSDH2.png

 
Serqey Nikitin #:

Analyse zu Gold (allgemeiner Trend auf W1):

Der aktuelle Zustand ist flach (die Indikatoren zeigen in unterschiedliche Richtungen)...

Optimale Option - außerhalb des Marktes..., um für die Umkehrung der ALLE Indizes in eine Richtung warten...


Aber die Handelsstrategien sind vielfältig, einschließlich der Arbeit an Pullbacks.... oder Scalping, wenn das Vorhandensein eines Trends keine Rolle spielt ...

Immer noch flach auf w1 ?
Schreiben Sie, wenn das Signal erscheint ?
 
Yuriy Zaytsev #:
Ist w1 noch flach?
Schreiben Sie, wenn das Signal erscheint ?

Die Bestimmung des GENERAL-Trends ist keine eindeutige Frage...

Die Idee ist, dass je größer das Diagramm ist, um den allgemeinen Trend zu bestimmen, die ZUVERLÄSSIGKEIT der Strategie.

Dies ist alles wahr, aber in der Praxis, jeder Händler wählt seine eigene Grafik ... Da die meisten Händler nicht wie die große Verzögerung Signale und daher eine seltene Handel ...

BEISPIEL (für diese Goldstrategie):

W1 - Wohnung

D1 - flach

H12 - flach

H8 - Aufwärtstrend

H6 - Aufwärtstrend

H4 - flach

H3 - flach

H2 - flach

 
Serqey Nikitin #:

Die Bestimmung des GENERAL-Trends ist keine eindeutige Angelegenheit...

Je größer das Diagramm zur Bestimmung des allgemeinen Trends ist, desto zuverlässiger ist die Strategie im Idealfall.


So sieht die Strategie auf H8 aus:

Aktueller Stand - Tendenz steigend ( alle Ind. im Plus )...

 
Serqey Nikitin #:

So sieht die Strategie auf H8 aus:

Der aktuelle Stand ist aufwärtsgerichtet ( alle Ind. sind im Plus )...

Auf jedem Zeitrahmen und jedem Indikator können Sie immer sehen, was Sie sehen wollen. Aber das ist ein Trost, kein Signal und keine Aufforderung zum Handeln

Sie brauchen mir nicht zu antworten, ich verzichte darauf.

1...87888990919293949596979899100
Neuer Kommentar