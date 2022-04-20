GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 85
Vierteljährliche Statistiken über Angebot und Nachfrage von Gold .
Sie wieder?
Was bringt es, Sie zu abonnieren, außer aus Mitleid?
Welchen Sinn hat es, Sie zu abonnieren, außer aus Mitleid?
Länder, die ihre Goldreserven im 3. Quartal 2021erhöht und verringert haben
Sie schon wieder?
Ja, ich wieder.
Meine Gedanken zu Gold
Analyse:
Die aktuelle Situation ist abwärts gerichtet (alle Indikatoren sind rückläufig) ....
Es ist noch zu früh, um von einem Umschwung zu sprechen..., kein einziger Indikator hat sich nach oben entwickelt...
Ein kleines Goldgeschäft
Analyse 2022.01.07 20:01
Die derzeitige Situation ist im Aufwärtstrend (alle Indikatoren sind positiv) ...
Die dreifache Bestätigung des Signals gibt Vertrauen in die Richtigkeit der Handlungen des Traders ...