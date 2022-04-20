GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 85

Neuer Kommentar
 
mixail789 mixajlof #:

Vierteljährliche Statistiken über Angebot und Nachfrage von Gold .


Sie wieder?

 
Vladimir Baskakov #:

Was bringt es, Sie zu abonnieren, außer aus Mitleid?

[Gelöscht]  
Andrei Trukhanovich #:

Welchen Sinn hat es, Sie zu abonnieren, außer aus Mitleid?

Sie haben es also noch nicht verstanden, dann arbeiten Sie daran.
 

Länder, die ihre Goldreserven im 3. Quartal 2021erhöht und verringert haben


 
Алексей Тарабанов #:

Sie schon wieder?

Ja, ich wieder.

 

Meine Gedanken zu Gold


 
mixail789 mixajlof #:

Meine Gedanken zu Gold


Analyse:


Die aktuelle Situation ist abwärts gerichtet (alle Indikatoren sind rückläufig) ....

Es ist noch zu früh, um von einem Umschwung zu sprechen..., kein einziger Indikator hat sich nach oben entwickelt...

 

Ein kleines Goldgeschäft


 
mixail789 mixajlof #:

Meine Gedanken zu Gold


Analyse 2022.01.07 20:01


 
Serqey Nikitin #:

Analyse:


Die aktuelle Situation ist abwärts gerichtet (alle Indikatoren sind rückläufig) ....

Es ist zu früh, um von einer Umkehr zu sprechen..., keiner der Indikatoren ist gestiegen...

Die derzeitige Situation ist im Aufwärtstrend (alle Indikatoren sind positiv) ...

Die dreifache Bestätigung des Signals gibt Vertrauen in die Richtigkeit der Handlungen des Traders ...

1...787980818283848586878889909192...100
Neuer Kommentar