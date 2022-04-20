GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 64
Lassen Sie die Finger von Gold, solange Sie nicht wissen, wie sich sein Preis bildet.
Es gibt ein Wort dafür: Triarius. Bei den Römern war es die dritte Reihe, die aus alten, bewährten Kämpfern bestand. An der Spitze standen die jungen Leute.
In den 1990er Jahren baute ein Freund von mir auf diese Weise ein Unternehmen auf: 2 Schichten hochprofitabel (die erste war ein Schneeballsystem); die dritte Schicht war ein Tonstudio, Triarium, in Lianozovo. Sie war fast unrentabel, obwohl sie alle Rechte an den Tonträgern von Grebenshchikov besaß. Exklusiv.
Gold ist das Triarium. Zuerst werden die Indizes (bald) zusammenbrechen und der Dollar wird steigen. Danach gehen Sie in Gold.
Extravagantes Beispiel, mit einer gewinnbringenden Pyramide und einem Exklusivangebot auf BG)))) Ein hochmoralischer Kerl droht.
Vorläufige Analyse des zukünftigen Eintritts:
So etwas wie das )))) Vorzeitig geschlossen - Verfall der Optionen )
Die Analyse wurde aktualisiert. Ich warte auf eine Berichtigung für diese Zone. Ich werde sie in BAI abholen:
Die Analyse wurde aktualisiert. Ich warte auf eine Berichtigung für diese Zone. Ich werde sie in der BAY abholen:
Das ist die Art und Weise, wie es derzeit nicht gehandelt wird.
Die Analyse wurde aktualisiert. Ich warte auf eine Berichtigung für diese Zone. Ich werde sie in BAI abholen:
Sie haben Ihre Analyse gezeigt...
Was ist der Zweck...?
- nur um Ihre Kollegen mit Ihrer Arbeit vertraut zu machen...?
- Oder warten Sie auf eine Bewertung dieser Analyse...?
Ich spreche nicht von Moral oder BG. Ich spreche von einer Krisendynamik, die nicht mehr weit entfernt ist.
Ist es übrigens unmoralisch, die Krisendynamik zu kennen und dieses Wissen als Wettbewerbsvorteil zu nutzen?
Im November 1997 wurde ich um etwa 6 Uhr morgens geweckt. Sie teilten mir die Nachricht mit und forderten mich auf, meine zweitrangigen Aktien sofort zu verkaufen.
Ich habe um 11 Uhr an Alfa Capital verkauft. Am Ende des Tages befand sich die zweite Staffel unterhalb des Sockels.
Bin ich unmoralisch?
Wer hat angerufen, Tochter?
Warum sind Sie so nachtragend gegenüber der Welt? Mein Ex-Schwiegersohn ist kein schlechter Psychiater, da kann ich Ihnen helfen.
Felix Lubaszewski, damals 23 Jahre alt, rief an. Googeln Sie es.
Sie haben Ihre Analyse gezeigt...
Was ist der Zweck...?
- einfach, um Ihre Kollegen mit Ihrer Arbeit vertraut zu machen?
- oder warten Sie auf eine Bewertung dieser Analyse...?