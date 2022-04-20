GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 61
Anscheinend ist jemand einkaufen?
Wer könnte dort kaufen? Vielleicht ist das Gegenteil der Fall, es gibt niemanden auf dem Markt, also steht er still, schauen Sie sich die Charts aller Paare an
Er erreicht gerade die Marke von 1850-1860. Er will nach unten gehen.
Ich habe es mir angeschaut, es scheint nicht nach unten zu wollen, aber es ist schön nach oben gerichtet
Im Moment nicht.
Ich bin gerade in einen Kaufrausch verfallen.
Von Freitagabend bis Montag? Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.
Von Freitagabend bis Montagabend? Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.
Dachte ich mir auch)
Ich habe die rechtmäßigen 2,5 Pfund genommen und wir werden am Montag sehen.
:)
Ich habe den Handel früher als geplant geschlossen (( Der Handel war gut. Ich warte schon seit ein paar Tagen auf einen Einstiegspunkt und das ist Bullshit!!! Wenn man sich die Candlesticks anschaut, hat man das Gefühl, dass Gold heute und gestern überhaupt nicht gehandelt wurde !!!
Wie... Wenn es eine Kerze gibt, bedeutet das, dass es ein Volumen gab, wenn es ein Volumen gab, gab es einen Handel.
Schaut man sich das aktuelle Chart an, sollte es eine gute Bewegung geben.
P.S. Wenn man sich die Bolzen ansieht, gibt es mehr Käufer als Verkäufer