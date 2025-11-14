Am Freitag, den 14. November 2025, wird eine aktualisierte Version der MetaTrader 5-Plattform veröffentlicht. Mit dieser Version wird der Kern der Chart-Grafik erheblich verbessert. Das alte GDI-Framework wurde durch die moderne Engine Blend2D ersetzt, die eine deutlich schnellere und flüssigere
Am Freitag, den 17. Oktober 2025, wird eine aktualisierte Version der MetaTrader 5-Plattform veröffentlicht. Dieses Update bringt Verbesserungen für die Webversion der Plattform: erweiterte Kontraktspezifikationen, korrigierte Preisdatenanzeige, verbessertes Menü zum Wechseln des Zeitrahmens und
MetaQuotes hat einmal mehr seine Führungsrolle bei der Entwicklung innovativer Lösungen für die Finanzbranche unter Beweis gestellt. Auf der Forex Expo Dubai 2025 , die am 6. und 7. Oktober stattfand, erhielt das Unternehmen zwei prestigeträchtige Auszeichnungen: MetaTrader 5 wurde als „Beste
Die neuesten Versionen der mobilen App MetaTrader 5 für iOS bieten eine Reihe neuer Funktionen, die es Händlern ermöglichen, die Finanzmärkte zu verfolgen, wo immer sie sich befinden. Hinzugefügt wurden der Bericht , der die Handelsergebnisse in einem praktischen, visuellen Format darstellt. Das
Die Web-Version der MetaTrader 5-Plattform ist eine moderne, schnelle und zuverlässige Handelslösung. Sie funktioniert auf jedem Gerät und allen Betriebssystemen und erfordert keine zusätzliche Software. Für den Zugriff auf Ihr Konto benötigen Sie lediglich einen Webbrowser. Um Ihnen die
Nutzen Sie detaillierte Nasdaq-Daten, um Ihre Handelsstrategien durch genauere Entscheidungsfindung und effizientes Risikomanagement zu verbessern. Dies ist eine einzigartige Gelegenheit für diejenigen, die ihre Ergebnisse verbessern wollen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Minuten- oder Stundenbalken
In diesem Thema werden undokumentierte Möglichkeiten der Arbeit mit der Sprache mql5 und Beispiele für die Lösung bestimmter Probleme behandelt. Ich möchte, dass dieser Zweig näher am Inhalt der FAQ ist als an der Diskussion. Ich lade alle erfahrenen Programmierer ein, ihre Lösungen und
Seit dem 6. Dezember 2017 enthält die Standardauslieferung von MetaTrader 5 sogenannte Generic-Klassen , die effiziente Algorithmen für die Speicherung und den Abruf von Daten implementieren. Dieser Thread wurde erstellt, um diese Klassen, Beispiele für die Arbeit mit ihnen und Vorschläge zur
Wir haben den umfassendsten Leitfaden zur MQL5-Programmierung veröffentlicht, der von dem erfahrenen algorithmischen Händler Stanislav Korotky mit Unterstützung von MetaQuotes verfasst wurde. Das Buch wendet sich an Programmierer aller Stufen. Anfänger werden die Grundlagen erlernen, da das Buch die
Wir haben schon vor einiger Zeit die speziellen Installationsprogramme für die Handelsplattform entwickelt. Der Installer für macOS ist ein vollwertiger Assistent, mit dem die App wie eine native App nahtlos installiert wird. Für Linux stellen wir ein Skript zur Verfügung, das heruntergeladen und
Erfolgreiches Handeln an den Finanzmärkten erfordert durchdachte und fundierte Entscheidungen. Umfassende Performance-Analysen können Händlern dabei helfen, fundierte Anlageentscheidungen zu treffen und ihre Strategien zu optimieren. In diesem Artikel werden wir uns fünf wichtige Leistungsindizes
MQL5 unterstützt jetzt Matrix- und Vektoroperationen , die bei verschiedenen Berechnungsaufgaben, einschließlich des maschinellen Lernens, verwendet werden. Wir haben diesen Thread eingerichtet, um einige Materialien auszuwählen und weiterzugeben, die für Sie nützlich sein könnten. Die Technologie
MetaQuotes (MQ) ist KEIN Broker und bietet auch keine Finanz-, Anlage-, Makler-, Handels- oder Datenfeed-Dienstleistungen an und ist auch nicht an Provisionszahlungen im Zusammenhang mit Handelsgeschäften beteiligt. Jedes Geld, das Sie auf Ihr Konto bei MQ überwiesen haben, sollte für die Bezahlung
Ich dachte, warum nicht einen guten Referenzthread erstellen . Darin möchte ich die wichtigsten Fragen zur Funktionsweise von Märkten, Liquiditätsanbietern, MT5-Plattform behandeln, die nicht nur von Anfängern gestellt werden. Приглашаю всех желающих, у кого есть какая-либо интересная и редкая инфа
Allgemeine Regeln, die von den Moderatoren durchgesetzt werden: Rules Bitte seien Sie höflich, wenn Sie auf dieser Website kommunizieren. Unterlassen Sie Äußerungen, die andere Nutzer verletzen oder beleidigen könnten, Negative Diskussionen über Banken, Makler und andere Finanzinstitute sind nicht
Hallo Forum^^ Ich habe festgestellt das wie im Betreff mit dem Bot und 3000Euro Einlage bei einem Hebl von 1:30 der Gewinn mit dem Bot recht gut ist. Wenn die summe um 1000 euro erhöt oder gesenkt wird ist der Erfolg in beiden Fällen schlechter. Was meine Frage jetzt wäre : Ist es so das wenn ich 2
Hallo kann jemand helfen ich habe zwei mql5-Konten installiert, auf einem Konto läuft ein EA . Wenn ich auf das zweite Konto einen anderen EA installieren will, schreibt er sich immer in das erste Konto ein . Wie kann ich bestimmen in welches Konto sich die Software installiert
Ich habe versehentlich einen Indikator aus der Liste der im MT5 hinterlegten Indikatoren gelöscht. Gibt es eine Möglichkeit, diesen wiederherzustellen
Hi, ich habe Online Agenten zur Verfügung gestellt. Diese sind auch mit der Cloud verbunden und betriebsbereit (State: running) laut MetaTester Agent Manager. Wenn ich diese jedoch nutzen möchte, erscheint nur "Connecting" und dann geht der Agent wieder auf ready. Bin etwas ratlos, was der Grund
Hallo ich habe einen Problem, und zwar erscheint bei mir im MetaTrader5, der Python.mqh File nicht. Dieser File ist sehr wichtig um eine API Schnittstelle zwischen Python und MQL5 zu verknüpfen, ich habe alles versucht um dieses Problem zu lösen. Ich habe Metatrader5 deinstalliert und alle catche
Hallo zusammen, ich versuche mit meiner VISA Kreditkarte das Konto zu kapitalisieren um die Dienste wie VPS weiterhin zu nutzen. Dies funktioniert seit Jahren ohne Probleme. Allerdings bekomme ich jetzt die Meldung "abgelehnt". Meine Bank bestätigt mir, dass die Karte in Ordnung ist. Sie sagte
1. die Bewegung beim Chart verschieben ist nicht 1:1, Maus 1mm -> Chart z.B. 2cm (aber nur links/rechts und die Geschwindigkeit ändert sich auch noch je Nach TF - nach oben unten ist es 1:1 ) kann man das irgendwie einstellen das es überall 1:1 ist? 2. wenn ich mir z.B. den Range der Weekly Candle
Gibt es eine maximale Anzahl an Kunden pro Signal
Hallo zusammen, gibt es in MT5 einen Script der es ermöglicht, die erforderliche Margin beim eröffnen einer Order sichtbar zu haben, basierend auf den eingestellten Broker Hebel ? In der Terminal Ansicht, sehe ich auch nur die Marge für alle offenen Positionen, aber nicht für jede einzelne Position
Hallo Leute, ich will mich mal mit einer Linux-Version Zorin OS 18 versuchen um testweise den MT5 darauf laufen zu lassen. Mir stellt sich hier die Frage, was besser ist. Den MT für Linux zu installieren oder den Windows-MT5 unter Wine? Was sind eure Erfahrungen, welche Installation besser ist
HAllo, ich vermute aufgrund zu geringer Margin wird meine Pending Order bei Erreichen des Entrys nicht ausgeführt. Kann man das irgendwo nachvollziehen? Bei mir ist sie einfach weg. Besten Dank
Hallo Zusammen, wen ich den Alarm bei MT5 direkt im Chart setze indem ich am gewünschten Alarmlevel im Chart rechts klicke, dann auf Handel und Alarm gehe, erhalte ich immer einen Alarm, der auf 5 Wiederholungen begrenzt ist. Gerne hätte ich hier mehr Wiederholungen z.B. die Maximalzahl 1000. Mir
Hallo zusammen, ich habe mit folgendem Code eine Pending Order SellStop aufgegeben: MqlTradeResult result={}; OrderSend(request,result); //--- die Antwort des Servers im Journal ausgeben Alert("Resultat:",result.comment); Das funktioniert in der Regal auch. Dieses Mal habe ich die
Hi, in der mobilen App fehlen meine gehandelten Symbole. Das betrifft jedoch nur mein zweites angelegte Handelskonto. Gibt es eine Möglichkeit die Symbole zu aktualisieren? VG Franciska
Erlauben Sie mehrere Take-Profit-Levels in MT5 Hallo zusammen, Ich habe eine Frage und einen Vorschlag für MetaTrader 5: Derzeit kann jeder Order nur ein Stop-Loss und ein Take-Profit zugewiesen werden. Für viele Händler wäre es äußerst nützlich, wenn MT5 mehrere Take-Profit-Levels innerhalb einer
