MetaQuotes Der neue MetaTrader 5 Build 5430: Verbesserte Charts mit Blend2D ( 3 ) Am Freitag, den 14. November 2025, wird eine aktualisierte Version der MetaTrader 5-Plattform veröffentlicht. Mit dieser Version wird der Kern der Chart-Grafik erheblich verbessert. Das alte GDI-Framework wurde durch die moderne Engine Blend2D ersetzt, die eine deutlich schnellere und flüssigere

MetaQuotes MetaTrader 5 Plattform Update Build 5370: Verbesserungen am Web-Terminal ( 3 ) Am Freitag, den 17. Oktober 2025, wird eine aktualisierte Version der MetaTrader 5-Plattform veröffentlicht. Dieses Update bringt Verbesserungen für die Webversion der Plattform: erweiterte Kontraktspezifikationen, korrigierte Preisdatenanzeige, verbessertes Menü zum Wechseln des Zeitrahmens und

MetaQuotes MetaQuotes gewinnt zwei prestigeträchtige Auszeichnungen auf der Forex Expo Dubai 2025 MetaQuotes hat einmal mehr seine Führungsrolle bei der Entwicklung innovativer Lösungen für die Finanzbranche unter Beweis gestellt. Auf der Forex Expo Dubai 2025 , die am 6. und 7. Oktober stattfand, erhielt das Unternehmen zwei prestigeträchtige Auszeichnungen: MetaTrader 5 wurde als „Beste

MetaQuotes Neuer MetaTrader 5 für iPhone/iPad: Handelsbericht und zusätzliche Indikatoren Die neuesten Versionen der mobilen App MetaTrader 5 für iOS bieten eine Reihe neuer Funktionen, die es Händlern ermöglichen, die Finanzmärkte zu verfolgen, wo immer sie sich befinden. Hinzugefügt wurden der Bericht , der die Handelsergebnisse in einem praktischen, visuellen Format darstellt. Das

MetaQuotes Video: Einführung in das MetaTrader 5 Web-Terminal Die Web-Version der MetaTrader 5-Plattform ist eine moderne, schnelle und zuverlässige Handelslösung. Sie funktioniert auf jedem Gerät und allen Betriebssystemen und erfordert keine zusätzliche Software. Für den Zugriff auf Ihr Konto benötigen Sie lediglich einen Webbrowser. Um Ihnen die

MetaQuotes Nasdaq-Daten in Echtzeit abonnieren Nutzen Sie detaillierte Nasdaq-Daten, um Ihre Handelsstrategien durch genauere Entscheidungsfindung und effizientes Risikomanagement zu verbessern. Dies ist eine einzigartige Gelegenheit für diejenigen, die ihre Ergebnisse verbessern wollen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Minuten- oder Stundenbalken

MetaQuotes Vorstellung des Buches "MQL5-Programmierung für Trader" Wir haben den umfassendsten Leitfaden zur MQL5-Programmierung veröffentlicht, der von dem erfahrenen algorithmischen Händler Stanislav Korotky mit Unterstützung von MetaQuotes verfasst wurde. Das Buch wendet sich an Programmierer aller Stufen. Anfänger werden die Grundlagen erlernen, da das Buch die

MetaQuotes MetaTrader 5 für macOS und Linux herunterladen Wir haben schon vor einiger Zeit die speziellen Installationsprogramme für die Handelsplattform entwickelt. Der Installer für macOS ist ein vollwertiger Assistent, mit dem die App wie eine native App nahtlos installiert wird. Für Linux stellen wir ein Skript zur Verfügung, das heruntergeladen und

MetaQuotes Neuer MetaTrader-Bericht: 5 wichtige Handelskennzahlen Erfolgreiches Handeln an den Finanzmärkten erfordert durchdachte und fundierte Entscheidungen. Umfassende Performance-Analysen können Händlern dabei helfen, fundierte Anlageentscheidungen zu treffen und ihre Strategien zu optimieren. In diesem Artikel werden wir uns fünf wichtige Leistungsindizes

Carl Schreiber Broker suchen MetaQuotes (MQ) ist KEIN Broker und bietet auch keine Finanz-, Anlage-, Makler-, Handels- oder Datenfeed-Dienstleistungen an und ist auch nicht an Provisionszahlungen im Zusammenhang mit Handelsgeschäften beteiligt. Jedes Geld, das Sie auf Ihr Konto bei MQ überwiesen haben, sollte für die Bezahlung

ppyp9z37Dzxr2KmvX DarkVenusMT5 Bot auf gbp/usd im 1 min frame Hallo Forum^^ Ich habe festgestellt das wie im Betreff mit dem Bot und 3000Euro Einlage bei einem Hebl von 1:30 der Gewinn mit dem Bot recht gut ist. Wenn die summe um 1000 euro erhöt oder gesenkt wird ist der Erfolg in beiden Fällen schlechter. Was meine Frage jetzt wäre : Ist es so das wenn ich 2

linsklaus Frage ( 2 ) Hallo kann jemand helfen ich habe zwei mql5-Konten installiert, auf einem Konto läuft ein EA . Wenn ich auf das zweite Konto einen anderen EA installieren will, schreibt er sich immer in das erste Konto ein . Wie kann ich bestimmen in welches Konto sich die Software installiert

Matthias.B gelöschten Indikator im MT5 wieder herstellen ( 6 ) Ich habe versehentlich einen Indikator aus der Liste der im MT5 hinterlegten Indikatoren gelöscht. Gibt es eine Möglichkeit, diesen wiederherzustellen

Franciska Marie Kluegel MQL5 Agenten keine Verbindung ( 2 ) Hi, ich habe Online Agenten zur Verfügung gestellt. Diese sind auch mit der Cloud verbunden und betriebsbereit (State: running) laut MetaTester Agent Manager. Wenn ich diese jedoch nutzen möchte, erscheint nur "Connecting" und dann geht der Agent wieder auf ready. Bin etwas ratlos, was der Grund

Berkay345 Bei der Installation von MetaTrader5, installiert MetaTrader5 den Python.mqh File nicht mit ( 5 ) Hallo ich habe einen Problem, und zwar erscheint bei mir im MetaTrader5, der Python.mqh File nicht. Dieser File ist sehr wichtig um eine API Schnittstelle zwischen Python und MQL5 zu verknüpfen, ich habe alles versucht um dieses Problem zu lösen. Ich habe Metatrader5 deinstalliert und alle catche

Eberhard Pabst Kreditkartenzahlung mit VISA ( 7 ) Hallo zusammen, ich versuche mit meiner VISA Kreditkarte das Konto zu kapitalisieren um die Dienste wie VPS weiterhin zu nutzen. Dies funktioniert seit Jahren ohne Probleme. Allerdings bekomme ich jetzt die Meldung "abgelehnt". Meine Bank bestätigt mir, dass die Karte in Ordnung ist. Sie sagte

Felamor ein paar Anfänger Fragen ( 9 ) 1. die Bewegung beim Chart verschieben ist nicht 1:1, Maus 1mm -> Chart z.B. 2cm (aber nur links/rechts und die Geschwindigkeit ändert sich auch noch je Nach TF - nach oben unten ist es 1:1 ) kann man das irgendwie einstellen das es überall 1:1 ist? 2. wenn ich mir z.B. den Range der Weekly Candle

FES Max. Kunden pro Signal ( 4 ) Gibt es eine maximale Anzahl an Kunden pro Signal

Paco Erforderliche Margin pro Order MT5 ( 3 ) Hallo zusammen, gibt es in MT5 einen Script der es ermöglicht, die erforderliche Margin beim eröffnen einer Order sichtbar zu haben, basierend auf den eingestellten Broker Hebel ? In der Terminal Ansicht, sehe ich auch nur die Marge für alle offenen Positionen, aber nicht für jede einzelne Position

Uwe Koeppe MT5 und Zorin OS ( 1 ) Hallo Leute, ich will mich mal mit einer Linux-Version Zorin OS 18 versuchen um testweise den MT5 darauf laufen zu lassen. Mir stellt sich hier die Frage, was besser ist. Den MT für Linux zu installieren oder den Windows-MT5 unter Wine? Was sind eure Erfahrungen, welche Installation besser ist

Mirko Wüster Pending Order verschwindet ( 5 ) HAllo, ich vermute aufgrund zu geringer Margin wird meine Pending Order bei Erreichen des Entrys nicht ausgeführt. Kann man das irgendwo nachvollziehen? Bei mir ist sie einfach weg. Besten Dank

4mic1999 MT5 Chart Alarm 5er Begrenzung erhöhen ( 1 ) Hallo Zusammen, wen ich den Alarm bei MT5 direkt im Chart setze indem ich am gewünschten Alarmlevel im Chart rechts klicke, dann auf Handel und Alarm gehe, erhalte ich immer einen Alarm, der auf 5 Wiederholungen begrenzt ist. Gerne hätte ich hier mehr Wiederholungen z.B. die Maximalzahl 1000. Mir

Mirko Wüster Fehlermeldung bei OrderSend "Invalid Price" 11 1 2) Hallo zusammen, ich habe mit folgendem Code eine Pending Order SellStop aufgegeben: MqlTradeResult result={}; OrderSend(request,result); //--- die Antwort des Servers im Journal ausgeben Alert("Resultat:",result.comment); Das funktioniert in der Regal auch. Dieses Mal habe ich die

Franciska Marie Kluegel Mobile Metatrader App - fehlende Symbole ( 1 ) Hi, in der mobilen App fehlen meine gehandelten Symbole. Das betrifft jedoch nur mein zweites angelegte Handelskonto. Gibt es eine Möglichkeit die Symbole zu aktualisieren? VG Franciska