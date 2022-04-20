GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 38

Neuer Kommentar
 
Es ist immer Herbst (
 
Алексей Тарабанов:
Es ist immer Herbst (

...saisonaler Faktor. Solange es Bewegung gibt, ist das Herumstampfen ermüdend.

 
Auch das Stampfen wirft Gewinne ab)
 
Ich bin ins Bett gegangen.
[Gelöscht]  

Gold wird für die Herstellung von Toiletten verwendet -

- Wasser verlängert das Leben!

------------------

Es könnte also eine Wiederholung des Ölpreises sein, der in den negativen Bereich fällt.

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

Öl wird auf 57,56 steigen

Dateien:
BRNDaily.png  49 kb
 
ElenaVVT:

Verkleinern Sie den Zoom, sehen Sie sich den Chart an, das historische Hoch ist erreicht. Wohin gehen wir? Runter! Noch ein bisschen strampeln und dann geht's abwärts. Im Herbst geht es immer bergab.

Erläutern Sie Ihren VORSCHLAG: "Noch ein bisschen strampeln, dann geht's abwärts..."

Seit ZWEI JAHREN "stampft" dieses Instrument in dieselbe Richtung... Warum sollte es aufhören...?


Solange die Indikatoren keine Kehrtwende zeigen, sind alle Ihre VORSCHRIFTEN nur für Sie persönlich wichtig...


Solange ALLE Indikatoren einen Aufwärtstrend aufweisen...

[Gelöscht]  
Serqey Nikitin:

Erklären Sie Ihr SPIEL: "Noch ein bisschen stampfen und dann geht's runter"...

Seit ZWEI JAHREN "stampft" dieses Instrument in dieselbe Richtung... Warum sollte es aufhören...?


Solange die Indikatoren keine Kehrtwende zeigen, sind alle Ihre VORSCHRIFTEN nur für Sie persönlich wichtig...


Solange ALLE Indikatoren zeigen - TREND nach oben...

Ja! Bis etwa hierher 2046,71

-------------

Wenn ich eine davon aufstelle, erscheint eine andere (ich habe sie bereits gelöscht)

-------------------

linke untere Ecke Daumen hoch - noch kein Daumen runter

----------------------------------------

Und auf zwei Uhr - Finger irgendwo, oben stößt.

Dateien:
XAUUSDDaily7890854.png  43 kb
XAUUSDH2086xh98b.png  47 kb
[Gelöscht]  
Serqey Nikitin:

Erklären Sie Ihr SPIEL: "Noch ein bisschen stampfen und dann geht's runter"...

Seit ZWEI JAHREN "stampft" dieses Instrument in dieselbe Richtung... Warum sollte es aufhören...?


Bis die Indikatoren eine Kehrtwende anzeigen, sind alle Ihre VORSCHRIFTEN für Sie persönlich wichtig ...


Solange ALLE Indikatoren einen Aufwärtstrend aufweisen...

Nur nach unten, das versteht sogar ein Schuljunge
 
Vladimir Baskakov:
Nur nach unten, das versteht sogar ein Schuljunge...

Richtig, richtig...

Zwei Jahre waren genug Zeit für das Baby, ein Schuljunge zu werden... und jetzt gibt es eine VISION - "nur nach unten"...

[Gelöscht]  
Serqey Nikitin:

Richtig, richtig...

Zwei Jahre waren genug Zeit für das Baby, ein Schuljunge zu werden... und jetzt gibt es eine VISION - "nur nach unten"...

Man muss nur Umfragen machen, das ist alles...
1...313233343536373839404142434445...100
Neuer Kommentar