GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 38
Es ist immer Herbst (
...saisonaler Faktor. Solange es Bewegung gibt, ist das Herumstampfen ermüdend.
Gold wird für die Herstellung von Toiletten verwendet -
- Wasser verlängert das Leben!
------------------
Es könnte also eine Wiederholung des Ölpreises sein, der in den negativen Bereich fällt.
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
Öl wird auf 57,56 steigen
Verkleinern Sie den Zoom, sehen Sie sich den Chart an, das historische Hoch ist erreicht. Wohin gehen wir? Runter! Noch ein bisschen strampeln und dann geht's abwärts. Im Herbst geht es immer bergab.
Seit ZWEI JAHREN "stampft" dieses Instrument in dieselbe Richtung... Warum sollte es aufhören...?
Solange die Indikatoren keine Kehrtwende zeigen, sind alle Ihre VORSCHRIFTEN nur für Sie persönlich wichtig...
Solange ALLE Indikatoren einen Aufwärtstrend aufweisen...
Ja! Bis etwa hierher 2046,71
-------------
Wenn ich eine davon aufstelle, erscheint eine andere (ich habe sie bereits gelöscht)
-------------------
linke untere Ecke Daumen hoch - noch kein Daumen runter
----------------------------------------
Und auf zwei Uhr - Finger irgendwo, oben stößt.
Nur nach unten, das versteht sogar ein Schuljunge...
Richtig, richtig...
Zwei Jahre waren genug Zeit für das Baby, ein Schuljunge zu werden... und jetzt gibt es eine VISION - "nur nach unten"...
Richtig, richtig...
Zwei Jahre waren genug Zeit für das Baby, ein Schuljunge zu werden... und jetzt gibt es eine VISION - "nur nach unten"...