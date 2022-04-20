GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 82

Maxim Kuznetsov:

Findet hier der Wettbewerb "Lustige Bilder" statt? :-)



persönliche Meinung - Korrektur zu 1880. Wie es weitergeht, hängt davon ab, wie und wie schnell die Korrektur verläuft. Und im Allgemeinen ist der Trend abwärts gerichtet (allgemeines "Überschießen" nach oben).

Schade, dass die Ziele außerhalb der MM-Grenzen liegen (auf dem Bild ausgegraut)

ohne eine Korrektur, sofort, aber glauben Sie mir nicht

als ob die Unterseiten gefühlt wurden - jetzt können wir uns auf die Oberseiten vorbereiten

XAUUSDDaily

die ersten Versuche - die ersten Bewegungen

XAUUSDH2


 
Hamster :-))) Entschuldigung ))))
Ilya Vasenin:
Hamster :-))) Entschuldigung ))))

Was hat es mit Hamstern auf sich? -Ich handele zum Beispiel nicht, ich lerne gerade, die Indikatoren zu verstehen und Vorhersagen zu treffen.

Und die Indikatoren haben uns gewarnt, wohin die Bewegung gehen wird - und wie wir sehen können, haben sie uns nicht getäuscht.

XAUUSDH2 000P

 
Was halten die Guras von Gold? Frühzeitig kaufen?
 
diman1982:
Was halten die Guras von Gold? Frühzeitig kaufen?
Ich denke, wir sollten verkaufen.
Leute, sagt mir, abgesehen von Vova Iretzky, glaubt irgendjemand, dass es möglich ist, mit Forex Geld zu verdienen?
SanAlex:

als ob die Unterseiten gefühlt wurden - jetzt können wir uns auf die Oberseiten vorbereiten

die ersten Versuche - die ersten Bewegungen


Es ist noch zu früh, um von Höchstständen zu sprechen - Ja, und der Tagesindikator zeigt nach unten. XAUUSDDaily 1674.21

XAUUSDDaily 1674.21

 
Mikhail Simakov:
Ich denke, wir sollten verkaufen

Analyse:

Der derzeitige Zustand ist ein Abwärtstrend (alle Indikatoren sind rückläufig)... aber deutlich sichtbarer horizontaler Schnitt - flach...

In einem flachen Zustand kann sich der Trend jederzeit umkehren, oder die Abwärtsbewegung kann sich fortsetzen.

Die beste Option - um aus dem Markt zu bleiben für jetzt... Warten Sie auf eine starke Bewegung nach unten oder Umkehrung der ALLE Indikatoren nach oben ...

 
kaufen
