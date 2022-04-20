GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 82
Findet hier der Wettbewerb "Lustige Bilder" statt? :-)
persönliche Meinung - Korrektur zu 1880. Wie es weitergeht, hängt davon ab, wie und wie schnell die Korrektur verläuft. Und im Allgemeinen ist der Trend abwärts gerichtet (allgemeines "Überschießen" nach oben).
Schade, dass die Ziele außerhalb der MM-Grenzen liegen (auf dem Bild ausgegraut)
ohne eine Korrektur, sofort, aber glauben Sie mir nicht
als ob die Unterseiten gefühlt wurden - jetzt können wir uns auf die Oberseiten vorbereiten
die ersten Versuche - die ersten Bewegungen
Hamster :-))) Entschuldigung ))))
Was hat es mit Hamstern auf sich? -Ich handele zum Beispiel nicht, ich lerne gerade, die Indikatoren zu verstehen und Vorhersagen zu treffen.
Und die Indikatoren haben uns gewarnt, wohin die Bewegung gehen wird - und wie wir sehen können, haben sie uns nicht getäuscht.
Was halten die Guras von Gold? Frühzeitig kaufen?
Es ist noch zu früh, um von Höchstständen zu sprechen - Ja, und der Tagesindikator zeigt nach unten. XAUUSDDaily 1674.21
Ich denke, wir sollten verkaufen
Analyse:
Der derzeitige Zustand ist ein Abwärtstrend (alle Indikatoren sind rückläufig)... aber deutlich sichtbarer horizontaler Schnitt - flach...
In einem flachen Zustand kann sich der Trend jederzeit umkehren, oder die Abwärtsbewegung kann sich fortsetzen.
Die beste Option - um aus dem Markt zu bleiben für jetzt... Warten Sie auf eine starke Bewegung nach unten oder Umkehrung der ALLE Indikatoren nach oben ...