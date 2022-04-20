GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 51

Vitaly Muzichenko:

Sind Sie sicher, dass Sie Helen oder Helen (Hirsch) sind?

Ja. Irgendwelche interessanten Fragen?

VVT:

Ja. Irgendwelche interessanten Fragen?

Glauben Sie mir, Vital fragt nicht nach anderen, das ist immer noch ein normales Niveau
 
Алексей Тарабанов:

Die nächste Unterstützung liegt bei 1800, die stärkste bei 1720. Wir werden dort nachsehen.

Wie konnten Sie das Niveau von 1863 nicht sehen?

 

Zeit für eine Mittelwertbildung bei Gold zu einem besseren Preis

Nun, die Erwachsenen kaufen es

Vitaly Muzichenko:

Zeit für eine Mittelwertbildung bei Gold zu einem besseren Preis

Nun, die Erwachsenen kaufen es

Kurzsichtige Onkel sind da schon korrekter.
 
VVT:

Wie konnten Sie das Niveau von 1863 nicht sehen?

Ich sehe das Niveau von 1863 nicht. Ich sehe eine Kanalbegrenzung zwischen den sehr schwachen Niveaus von 1885 und 1855. Der Kurs durchbricht nun diesen Kanal nach unten, ein Muster hat sich bereits gebildet, nicht einmal drei Indianer (stehend, sitzend, liegend), sondern vier. Der vierte ist offenbar in den Graben geklettert.

Aber man muss verstehen, dass die technische Analyse nur dazu dient, dem Markt zu folgen, der Markt wird von den Großen gelenkt, deren Handlungen von der Fundamentalanalyse überwacht werden.

https://zen.yandex.ru/media/id/5cec08c19676d700b3068c82/milliardery-ssha-slivaiut-akcii-i-gotoviatsia-k-krahu-suscestvuiuscei-sistemy-5f69e5773557c51afd867e38

Алексей Тарабанов:

Ich sehe das Niveau von 1863 nicht. Ich sehe eine Kanalbegrenzung zwischen den sehr schwachen Niveaus von 1885 und 1855. Der Kurs durchbricht nun diesen Kanal nach unten, es hat sich bereits ein Muster gebildet, nicht einmal "drei Indianer" (stehend, sitzend, liegend), sondern bereits vier. Der vierte ist offenbar in den Graben geklettert.

Aber man muss verstehen, dass die technische Analyse nur dazu dient, dem Markt zu folgen, der Markt wird von den Großen gelenkt, deren Handlungen von der Fundamentalanalyse überwacht werden.

https://zen.yandex.ru/media/id/5cec08c19676d700b3068c82/milliardery-ssha-slivaiut-akcii-i-gotoviatsia-k-krahu-suscestvuiuscei-sistemy-5f69e5773557c51afd867e38

Die Fundamentalanalyse ist gut für den Zeitungshandel - Euro, Dollar, Aussie und andere.

Der Goldhandel hingegen ist viel komplizierter.

Wenn man Gold als Vermögenswert hat, kann man gut schlafen, aber wenn man Öl als Vermögenswert hat, wacht man morgens schweißgebadet auf und liest die Nachrichten, ob es einen neuen Nikola Tesla gibt. Die Technologie führt dazu, dass der durchschnittliche tägliche Ölverbrauch bei ca. 100 Litern pro Tag liegen wird und der Ölpreis bei 10 Dollar pro Seebunker.

Gold ist in seiner Menge begrenzt, es verdirbt nicht, man kann es immer gegen etwas eintauschen, vererben, im Wald vergraben und in 50 Jahren wieder ausgraben. Nicht umsonst halten alle Länder es als Geldreserve und füllen es ständig auf.

 
Die Indizes zeigen nicht, dass die großen Unternehmen ihre Aktien abstoßen. Gold ist eine Alternative, aber kein Allheilmittel und kann nicht unbegrenzt an Wert gewinnen, es kann nicht gegessen oder beispielsweise zur Herstellung eines Impfstoffs verwendet werden...
 
VVT:
An den Indizes kann man nicht erkennen, dass die Großen ihre Aktien abstoßen. Gold ist eine Alternative, aber es ist kein Allheilmittel und der Preis kann nicht unbegrenzt steigen, man kann es nicht essen oder einen Impfstoff daraus herstellen...

Aktien sind wie Unternehmen - heute sind sie da, morgen sind sie bankrott, und einen Monat später haben sie vergessen, dass es sie gibt.

 
Vladimir Baskakov:
Der Rückfall auf 1670 ist garantiert. Auf dem regulären macd

"Garantiert" ist ein komisches Wort für den Handel.
Dies wurde jedoch bereits erörtert.
Das Problem ist ein anderes - der MACD folgt dem Preis und zeigt nicht, wo und wann er sich in der Zukunft befinden könnte - der Indikator ist nachlaufend, nicht führend = Ampel hinter der Kreuzung (auch darüber habe ich bereits geschrieben).

Die DML&EWA-Technik basiert auf vorlaufenden Indikatoren: Schauen Sie sich an, aus welchen Daten die Andrews-Gabel der verschiedenen Wellenebenen gebildet wird, und wie x Charting-Tools anschließend funktionieren:


