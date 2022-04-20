GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 51
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Sind Sie sicher, dass Sie Helen oder Helen (Hirsch) sind?
Ja. Irgendwelche interessanten Fragen?
Ja. Irgendwelche interessanten Fragen?
Die nächste Unterstützung liegt bei 1800, die stärkste bei 1720. Wir werden dort nachsehen.
Wie konnten Sie das Niveau von 1863 nicht sehen?
Zeit für eine Mittelwertbildung bei Gold zu einem besseren Preis
Nun, die Erwachsenen kaufen es
Zeit für eine Mittelwertbildung bei Gold zu einem besseren Preis
Nun, die Erwachsenen kaufen es
Wie konnten Sie das Niveau von 1863 nicht sehen?
Ich sehe das Niveau von 1863 nicht. Ich sehe eine Kanalbegrenzung zwischen den sehr schwachen Niveaus von 1885 und 1855. Der Kurs durchbricht nun diesen Kanal nach unten, ein Muster hat sich bereits gebildet, nicht einmal drei Indianer (stehend, sitzend, liegend), sondern vier. Der vierte ist offenbar in den Graben geklettert.
Aber man muss verstehen, dass die technische Analyse nur dazu dient, dem Markt zu folgen, der Markt wird von den Großen gelenkt, deren Handlungen von der Fundamentalanalyse überwacht werden.
https://zen.yandex.ru/media/id/5cec08c19676d700b3068c82/milliardery-ssha-slivaiut-akcii-i-gotoviatsia-k-krahu-suscestvuiuscei-sistemy-5f69e5773557c51afd867e38
Ich sehe das Niveau von 1863 nicht. Ich sehe eine Kanalbegrenzung zwischen den sehr schwachen Niveaus von 1885 und 1855. Der Kurs durchbricht nun diesen Kanal nach unten, es hat sich bereits ein Muster gebildet, nicht einmal "drei Indianer" (stehend, sitzend, liegend), sondern bereits vier. Der vierte ist offenbar in den Graben geklettert.
Aber man muss verstehen, dass die technische Analyse nur dazu dient, dem Markt zu folgen, der Markt wird von den Großen gelenkt, deren Handlungen von der Fundamentalanalyse überwacht werden.
https://zen.yandex.ru/media/id/5cec08c19676d700b3068c82/milliardery-ssha-slivaiut-akcii-i-gotoviatsia-k-krahu-suscestvuiuscei-sistemy-5f69e5773557c51afd867e38
Die Fundamentalanalyse ist gut für den Zeitungshandel - Euro, Dollar, Aussie und andere.
Der Goldhandel hingegen ist viel komplizierter.
Wenn man Gold als Vermögenswert hat, kann man gut schlafen, aber wenn man Öl als Vermögenswert hat, wacht man morgens schweißgebadet auf und liest die Nachrichten, ob es einen neuen Nikola Tesla gibt. Die Technologie führt dazu, dass der durchschnittliche tägliche Ölverbrauch bei ca. 100 Litern pro Tag liegen wird und der Ölpreis bei 10 Dollar pro Seebunker.
Gold ist in seiner Menge begrenzt, es verdirbt nicht, man kann es immer gegen etwas eintauschen, vererben, im Wald vergraben und in 50 Jahren wieder ausgraben. Nicht umsonst halten alle Länder es als Geldreserve und füllen es ständig auf.
An den Indizes kann man nicht erkennen, dass die Großen ihre Aktien abstoßen. Gold ist eine Alternative, aber es ist kein Allheilmittel und der Preis kann nicht unbegrenzt steigen, man kann es nicht essen oder einen Impfstoff daraus herstellen...
Aktien sind wie Unternehmen - heute sind sie da, morgen sind sie bankrott, und einen Monat später haben sie vergessen, dass es sie gibt.
Der Rückfall auf 1670 ist garantiert. Auf dem regulären macd
"Garantiert" ist ein komisches Wort für den Handel.
Dies wurde jedoch bereits erörtert.
Das Problem ist ein anderes - der MACD folgt dem Preis und zeigt nicht, wo und wann er sich in der Zukunft befinden könnte - der Indikator ist nachlaufend, nicht führend = Ampel hinter der Kreuzung (auch darüber habe ich bereits geschrieben).
Die DML&EWA-Technik basiert auf vorlaufenden Indikatoren: Schauen Sie sich an, aus welchen Daten die Andrews-Gabel der verschiedenen Wellenebenen gebildet wird, und wie x Charting-Tools anschließend funktionieren: