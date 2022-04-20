GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 25
Ein weiteres Goldgeschäft
wird es wieder an die Spitze kommen?
Wie wäre es mit 2000 im Dezember?
Anhand welcher Parameter wissen Sie, dass Sie in den Handel einsteigen müssen?
Laut seiner TS )
Laut Ihrem TS )
Ich nehme an, Sie haben heute eine Flaute?
- Sonst hättest du geprahlt.