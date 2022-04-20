GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 25

Ein weiteres Goldgeschäft

wird es wieder an die Spitze kommen?

XAUUSDH2

 
Ich gehe von einer Seitwärtsphase vom 1/06/20 bis 10-11 aus, gefolgt von einem Aufwärtsimpuls auf 1781-1792 Impuls 1805-1810 und einem scharfen Pullback nach Belieben oder wenn sich das Makro ändert dann eine Korrektur nächste Woche
 
Wie wäre es mit 2.000 im Dezember?
 
Алексей Тарабанов:
Wie wäre es mit 2000 im Dezember?
Ich schaue nicht so weit, es könnte alles in dieser und höchstens in der nächsten Woche sein.
 
Erwarten Sie eine Lückenöffnung nach Norden oder einen Impuls nach Norden. Eine schlaflose Nacht ist den Verkäufern gewiss
 
Александр:

Welche Parameter verwenden Sie, um zu wissen, wann Sie einen Handel eingehen sollten?
 
Seitwärtsbewegung von 1690-1734 bisher im Rahmen der Prognose, aber in Erwartung eines vielversprechenden Durchbruchs nach oben
 
lliioonnss:
Anhand welcher Parameter wissen Sie, dass Sie in den Handel einsteigen müssen?

Laut seiner TS )

Александр:

Laut Ihrem TS )

Ich nehme an, Sie haben heute eine Flaute?

- Sonst hättest du geprahlt.

