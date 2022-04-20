GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 39
Alles, was Sie tun müssen, ist, Umfragen zu machen, das ist alles.
Seien Sie nicht so frustriert... Nicht jeder Händler kann einen STABILEN Gewinn erzielen...
Ja, das darfst du nicht tun.
Sehen Sie, wie einfach es ist, einen Kollegen aufzumuntern...?
"Wenn du etwas Böses tust, macht es dein Herz glücklich!"
Erklären Sie Ihr SPIEL: "Noch ein bisschen stampfen und dann geht's runter"...
Seit ZWEI JAHREN "stampft" dieses Instrument in dieselbe Richtung... Warum sollte es aufhören...?
Bis die Indikatoren eine Kehrtwende anzeigen, sind alle Ihre VORSCHRIFTEN für Sie persönlich wichtig ...
Solange ALLE Indikatoren einen Aufwärtstrend aufweisen...
Hallo zusammen. Es ist überhaupt nicht klar, in welche Richtung das gehen wird.
Ich würde noch nicht handeln.
Hallo! Es wird zuerst runtergehen - damit ich kaufen kann, und dann geht es nach dem Plan.
Ich weiß nicht, in welche Richtung es gehen wird, ich muss in beide Richtungen gehen.
Hallo! Erst schießt es runter - damit ich mich einkaufen kann, dann geht es wieder nach Plan.
Wird ein neues Hoch versuchen und DOWN!!!! gehen.
Es wird nach unten gehen - wir werden den EA auf Verkaufen umstellen - von da an werden wir es langsam angehen.
Auch mir gefällt Ihre Analyse:
1. Vor ein paar Jahren gab es ein Ereignis, das Ihrer Meinung nach wiederholt werden sollte...
2. kontinuierliches Wachstum - es gibt kein kontinuierliches Wachstum, und die Tatsache, dass es seit zwei Jahren ein Wachstum gibt, ist nur eine Anomalie...
3. der Herbst ist gekommen, also wird es eine Umkehrung geben..., so wie zwei Jahre ohne Herbst....
Auch ich werde froh sein, wenn die Wende in diesem Herbst eintritt... Dann werde ich allen erzählen, dass ich einen Hellseher von Vangas Niveau kenne, der die ZUKUNFT vorhersagt!
Liebe/r, zu Ihrer Information, abgesehen von ein paar Indikatoren und einem Chart für die letzten paar Jahre gibt es viele andere Informationsquellen, ok, wenn Sie das immer noch nicht wissen, hat es keinen Sinn weiterzumachen, ich werde mich nicht auf Polemik einlassen, mal sehen